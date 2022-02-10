Генбанк: Запуск Цифровой платформы МСП

Генбанк: Запуск Цифровой платформы МСПГЕНБАНК Малое и среднее предпринимательство (МСП) Цифровая платформа МСП
7 февраля 2021 года АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» (далее – МСП) запускает Цифровую платформу МСП.
АО «ГЕНБАНК» в числе первых зарегистрирован на данной Цифровой платформе.
Цифровая платформа МСП — это экосистема цифровых сервисов поддержки для малого и среднего бизнеса, разработанная Корпорацией МСП совместно с Минэкономразвития России. Ее цель — предоставить доступ ко всем необходимым сервисам в одном месте.
Цифровая платформа МСП будет запущена на домене МСП.РФ в рамках нацпроекта по поддержке предпринимательства, который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.
Одним из ключевых условий создания Цифровой платформы МСП было постоянное участие реальных предпринимателей на всех этапах – от определения наиболее востребованных сервисов, которые нужны бизнесу в цифровом виде – до участия в их разработке и тестировании.
В момент запуска цифровой платформы бизнесу будут доступны 11 сервисов, среди них:
Для предпринимателей:
- Получение кредита с возможностью подать заявки одновременно в несколько банков до 10 млн рублей. В настоящее время на платформе 8 банков-партнеров: Открытие, ПСБ, Совкомбанк, ДОМ.РФ, НИКОбанк, МСП банк, Банк Кузнецкий, ГЕНБАНК. Их количество будет расширяться по запросу банков и пользователей. В рамках одного заявления можно направить сразу в несколько банков заявку на получение кредита, причем часть данных для заявки будут заполнены автоматически, это порядка 25%. Ответ с предварительно одобренными предложениями от банков придет в личный кабинет и можно будет выбрать оптимальный вариант из предложенных. При этом, предложенная ставка останется не изменой на момент оформления кредита. Такого сервиса для малого и среднего бизнеса на рынке нет, есть аналогичный, но только для физлиц.
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