График работы Банка - Новый Год 2020

График работы Банка - Новый Год 2020СПЕЦСТРОЙБАНК режим работы
Уважаемые Клиенты!
Руководство и сотрудники ООО «СПЕЦСТРОЙБАНК» от всей души поздравляют вас с наступающими праздниками!
Обращаем Ваше внимание на изменение режима работы Банка:
• 31.12.2019 г. продолжительность операционного дня по обслуживанию клиентов по всем операциям с 9:00 до 12:00 часов.
• С 01.01.2020 г. по 08.01.2020 г. нерабочие праздничные дни.
• С 09.01.2020 г. Банк работает в обычном режиме.
Просим вас откорректировать график работы вашей организации с Банком.