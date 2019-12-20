График работы в предпраздничный день

График работы в предпраздничный деньЯринтербанк режим работы
Уважаемые клиенты и партнеры!
ИКБР «ЯРИНТЕРБАНК» (ООО) поздравляет Вас с Новым Годом и Рождеством!
Пожалуйста, примите во внимание информацию о графике работы Банка на период государственных праздников:
- 31 декабря 2019 г. Банк работает с 9:00 до 13:00 по московскому времени.
- прием документов по системе "Банк-Клиент" c 9:00 до 13:00 для проведения текущим днем
- прием документов на бумажных носителях c 9:00 до 12:30 для проведения текущим днем
- кассовые операции с 9:00 до 13:00
c 01 января 2020 г. по 08 января 2020 г. Банк не работает.
Желаем Вам приятных праздников!