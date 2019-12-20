График работы в предпраздничный день



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Уважаемые клиенты и партнеры!

ИКБР «ЯРИНТЕРБАНК» (ООО) поздравляет Вас с Новым Годом и Рождеством!

Пожалуйста, примите во внимание информацию о графике работы Банка на период государственных праздников:
  • 31 декабря 2019 г. Банк работает с 9:00 до 13:00 по московскому времени.
  • прием документов по системе "Банк-Клиент" c 9:00 до 13:00 для проведения текущим днем
  • прием документов на бумажных носителях c 9:00 до 12:30 для проведения текущим днем
  • кассовые операции с 9:00 до 13:00


c 01 января 2020 г. по 08 января 2020 г. Банк не работает.

Желаем Вам приятных праздников!