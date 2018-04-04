Увеличены квоты на участие небольших компаний в госконтрактах

Увеличены квоты на участие небольших компаний в госконтрактахИНТЕРПРОМБАНК аукционы банковские гарантии тендеры
Государство дает шанс МСБ-компаниям на победу в торгах. Банки помогают выполнять необходимые условия. Дело - за малым!
Через государственные торги проходит все больше закупок. Географическая близость, личное знакомство или статус теперь не влияют на объективный выбор подрядчика. Однако не все предприниматели используют возможность получить платежеспособных и стабильных покупателей путем участия в аукционах.
В прошлом году принят ряд поправок, которые повысят шансы победы небольших компаний в закупках.
Серьезно увеличен список продуктов, изделий и услуг, которые учреждения обязаны проводить через процедуру нормирования.
Расширен перечень организаций, которые должны проводить покупки через торги – к ним присоединились ФГУПы.
Увеличены квоты на объём работ, закупаемых у компаний малого и среднего бизнеса, до 15%.
Расширен список организаций, которые обязаны пользоваться услугами небольших компаний.
Со стороны государства сделаны важные шаги по регламентации процедур и созданию понятных документов. Однако будет усилен и мониторинг за исполнением всех требований закона в сфере госзакупок. В частности, за соблюдением норм обеспечения исполнения контрактов.
Банковская гарантия – замена счета
Обеспечение исполнения контракта – важный документ, который является страховкой для госучреждения, что поставщик выполнит свои обязательства. Ведь обезличенный выбор не дает возможности посмотреть в глаза исполнителю, навести справки или изучить дополнительные документы. Однако не каждое малое предприятие имеет в банке крупный «страховочный» счет - обеспечение по контракту может достигать нескольких миллионов рублей (сумма определяется по шкале согласно закону).
Выход есть - при участии в конкурсах и закрытых аукционах по 44-ФЗ обеспечить исполнение контракта можно с помощью банковской гарантии. Обеспечение обязательств по 223-ФЗ устанавливается заказчиком на свое усмотрение – банковская гарантия также допустима.
Как быстро оформить банковскую гарантию?
Участие в тендере требует самоорганизации – необходимо собрать внушительный пакет документов в сжатые сроки. Перечень бумаг обычно понятный и есть в компании – учредительные документы, акты выполненных работ по профилю и т.д.
Интерпромбанк
Интерпромбанк
Сложность при оформлении банковской гарантии состоит в том, что её может предоставить лишь небольшой перечень банков. Не всех государство уполномочило на такие действия.
Если банк, где открыт расчетный счет вашей компании, в этот список не входит, оформление гарантии может занять больше недели.
Оформить банковскую гарантию можно онлайн, причем не обязательно в том регионе, где действует ваша компания или заказчик. Банки из государственного перечня создали удобные площадки для ускоренного получения гарантий онлайн. Например, на сайте Интерпромбанка можно получить в течение дня гарантию до 25 млн. рублей. Подтверждение приходит в течение часа (на практике – даже в течение 5 минут). Telegram-бот поможет моментально рассчитать комиссию по заявке или узнать статус текущей. Время, сэкономленное на походах по банкам, можно направить на то, чтобы еще раз проверить все документы или найти еще несколько выигрышных контрактов!
Используйте возможности для расширения вашего бизнеса!