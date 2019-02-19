Итоги 2018 года Банка «Таврический»Банк «Таврический»
Санкт-Петербургский акционерный коммерческий банк «Таврический» (ПАО) подвел итоги деятельности за 2018 год (без учета событий после отчетной даты по российским правилам бухгалтерского учета).
Таврический Банк
Таврический Банк
Активы Банка выросли на 15% и составили 122 млрд. руб. По итогам 2018 года «Таврический» занял 59 место в рейтинге российских банков по активам (данные «Эксперт РА»), поднявшись за год на 8 позиций.
Вложения в ценные бумаги на 31.12.2018 года составили 53,9 млрд. руб., что на 10,1 млрд. руб. выше аналогичных показателей 2017 года. Это обусловлено приобретением ценных бумаг в рамках более выгодной рыночной конъюнктуры и ростом курса иностранных валют.
Работающий кредитный портфель Банка вырос на 30 % и составил 17,4 млрд. рублей. Объем привлеченных средств клиентов за 12 месяцев увеличился на 22% и составил 38 млрд. рублей. Основной рост обеспечили средства клиентов - физических лиц. Депозитный портфель физических лиц вырос на 6,4 млрд. до 36 млрд. рублей.
Работающие активы Банка за год выросли на 14,1 млрд. руб. (или на 25%) и составили 71,4 млрд. руб., в т. ч. за счет привлечения новых клиентов - юридических лиц.
Операционная прибыль банка до резервов за 12 месяцев 2018 года выросла на 47% по сравнению с аналогичным показателем 2017 года и составила 2,5 млрд. руб. Операционные расходы банка (без учета расходов на страхование вкладов) сократились за год на 2%.
Прибыль по итогам периода выросла на 170% и составила 890 млн. руб.
«В 2018 году мы сделали еще один шаг к повышению эффективности нашей работы. Мы приняли вызов и продолжаем борьбу. Чтобы соответствовать требованиям рынка и ожиданиям клиентов, Банк находится в процессе постоянных изменений. В этом году мы открыли два новых офиса в Москве, существенно улучшили условия обслуживания юридических лиц, запустили программу лояльности для держателей карт нашего банка, расширили функционал Интернет-банка и мобильных сервисов», - прокомментировал итоги года Председатель Правления Банка «Таврический» Илья Злуницын.