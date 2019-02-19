Итоги 2018 года Банка «Таврический»



Таврический Банк (18105 bytes)
Таврический Банк
Санкт-Петербургский акционерный коммерческий банк «Таврический» (ПАО) подвел итоги деятельности за 2018 год (без учета событий после отчетной даты по российским правилам бухгалтерского учета).

Активы Банка выросли на 15% и составили 122 млрд. руб. По итогам 2018 года «Таврический» занял 59 место в рейтинге российских банков по активам (данные «Эксперт РА»), поднявшись за год на 8 позиций.

Вложения в ценные бумаги на 31.12.2018 года составили 53,9 млрд. руб., что на 10,1 млрд. руб. выше аналогичных показателей 2017 года. Это обусловлено приобретением ценных бумаг в рамках более выгодной рыночной конъюнктуры и ростом курса иностранных валют.

Работающий кредитный портфель Банка вырос на 30 % и составил 17,4 млрд. рублей. Объем привлеченных средств клиентов за 12 месяцев увеличился на 22% и составил 38 млрд. рублей. Основной рост обеспечили средства клиентов - физических лиц. Депозитный портфель физических лиц вырос на 6,4 млрд. до 36 млрд. рублей.

Работающие активы Банка за год выросли на 14,1 млрд. руб. (или на 25%) и составили 71,4 млрд. руб., в т. ч. за счет привлечения новых клиентов - юридических лиц.

Операционная прибыль банка до резервов за 12 месяцев 2018 года выросла на 47% по сравнению с аналогичным показателем 2017 года и составила 2,5 млрд. руб. Операционные расходы банка (без учета расходов на страхование вкладов) сократились за год на 2%.

Прибыль по итогам периода выросла на 170% и составила 890 млн. руб.

«В 2018 году мы сделали еще один шаг к повышению эффективности нашей работы. Мы приняли вызов и продолжаем борьбу. Чтобы соответствовать требованиям рынка и ожиданиям клиентов, Банк находится в процессе постоянных изменений. В этом году мы открыли два новых офиса в Москве, существенно улучшили условия обслуживания юридических лиц, запустили программу лояльности для держателей карт нашего банка, расширили функционал Интернет-банка и мобильных сервисов», - прокомментировал итоги года Председатель Правления Банка «Таврический» Илья Злуницын.