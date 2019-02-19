К сервисам Платежной системы BLIZKO Связь-Банка подключился Банк «Заречье» (г. Казань)BLIZKO (БЛИЗКО) Связь-Банк
Сервисы Платежной системы BLIZKO Связь-Банка (группа ВЭБ) стали доступны клиентам российского Банка «Заречье» (АО), г. Казань.
Связь-Банк
Связь-Банк
Отправить и получить мгновенные денежные переводы BLIZKO можно в любом офисе Банка «Заречье» в Казани, Москве, Орле и Ливнах в трех валютах - российских рублях, долларах и евро. Услуга предоставляется без комиссии при отправке денежных средств за границу, если валюта оплаты перевода отличается от валюты выплаты*. Другие тарифные планы Платежной системы BLIZKO составляют от 0,2% в зависимости от суммы и направления перевода.
Банк «Заречье» также предлагает клиентам уникальную возможность отправки переводов денежных средств по России через Платежную систему BLIZKO с выплатой в любом удобном для получателя почтовом отделении в 20 тыс. крупных и небольших населенных пунктах по всей России.
Перевод BLIZKO готов к выплате через 1 минуту с момента отправки. Для перевода в Платежной системе BLIZKO открывать счет не требуется. Достаточно обратиться в ближайший пункт обслуживания BLIZKO и оформить перевод по России или за рубеж.
* Конвертация осуществляется по курсу ПС BLIZKO.
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