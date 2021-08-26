Как малому бизнесу получить кредит Примсоцбанка на исполнение контрактов в рамках 44-ФЗ или 223-ФЗ?Примсоцбанк госзакупки
Директор ДО ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» Эдуард Кузьмин отвечает на вопросы по финансированию исполнения государственных контрактов для СМП (субъекты малого предпринимательства).
Рынок государственного заказа в нашей стране огромен - более 4 трлн. руб. за 7 месяцев 2021 года только в рамках 44-ФЗ, а еще почти 14 трлн. руб. в рамках менее «жесткого» по требованиям – 223-ФЗ. Мы наблюдаем рост потребности предпринимателей в финансировании деятельности на этом рынке.
Государство активно «вовлекает» малый бизнес - законодательные нормы в России устанавливают процент участия СМП в закупках, так, согласно ст.30 44-ФЗ: «Заказчики обязаны осуществлять закупки у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме не менее чем пятнадцать процентов совокупного годового объема закупок…».
— Чем банк может быть полезен участникам госзакупок?
Какой продукт сможет решить проблему финансирования малого бизнеса? Для финансирования исполнения государственных и муниципальных заказов в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ мы предоставляем кредит «ГосЗаказ». Этот продукт позволяет привлечь оборотные средства в размере до 70% от суммы контракта на срок до 24 месяцев. График возврата кредита при этом будет построен исходя из графика оплаты, предусмотренного государственным контрактом.
Не так давно «Примсоцбанк» увеличил максимальный объем беззалоговых обязательств в рамках данного продукта и теперь предприниматели могут получить до 15 миллионов рублей без имущественного обеспечения. Малый бизнес в работе с госзакупками часто сталкивается с потребностью получения банковских гарантий.
Это может быть гарантия обеспечения исполнения контракта, участия в конкурсе или гарантийных обязательств на выполненные работы или поставленные товары. Мы открываем клиенту лимит на банковские гарантии, в рамках этого лимита клиент может получать банковские гарантии и успешно планировать свою деятельность, благодаря пониманию своих возможностей по сумме и условиям предоставления гарантий.
— Каким требованиям должен соответствовать бизнес, чтобы воспользоваться финансированием?
— Основные условия — это срок работы бизнеса и наличие исполненных контрактов. Организация должна вести хозяйственную деятельность не менее двух лет, при этом исполнить как минимум пять контрактов.
— В какие сроки оформляется кредит?
— Рассмотрение и подписание кредитной документации занимает не более недели. Для удобства мы предлагаем клиентам сразу рассмотреть и заключить кредитную линию и в рамках этой линии выдавать транши под разные контракты. Тогда получение транша на контракт в рамках кредитной линии займет один день. При этом предоставление дополнительных документов не потребуется.
— Как можно использовать кредитный лимит, если организация выигрывает несколько конкурсов?
— В рамках лимита заемщик может брать кредит на исполнение разных контрактов. Допустим, заемщику установлен лимит 10 миллионов рублей, и он выиграл контракт на 5 миллионов рублей. Мы можем финансировать до 70% этого контракта, то есть заемщик получает кредит в размере 3,5 миллионов рублей. Остальной лимит можно использовать под следующий контракт. Кроме того, лимит возобновляется после завершения контракта и погашения кредита.
— Могут ли быть индивидуальные условия для заемщиков на исполнение госконтрактов?
— Мы всегда готовы к диалогу и предлагаем заемщикам решение, исходя из их потребностей: нелинейный график, поэтапное финансирование и прочие условия в зависимости от финансируемого контракта и деятельности заемщика.
—В каких отраслях наиболее востребован ваш продукт?
— Основные отрасли - потребители услуг финансирования исполнения госконтрактов сегодня:
- учреждения здравоохранения (закуп оборудования, фармобеспечение, обеспечение материалами);
- учреждения образования;
- дорожное строительство;
- строительство социальных объектов (детские сады, школы).
Если раньше малый бизнес больше рассчитывали на собственные средства, то сегодня они всё чаще пользуются услугами банков. Также растет количество и сумма банковских гарантий. Так, в Примсоцбанке объем кредитов по «Госзаказу» за последний год увеличился более чем в 6 раз. Если судить о нашем регионе, то мы наблюдаем существенный потенциал роста кредитования СМП в секторе госзакупок.
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