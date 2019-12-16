Клиенты Банка «КОЛЬЦО УРАЛА» получили возможность оплачивать свои покупки при помощи сервиса Mir PayMir Pay КБ "Кольцо Урала"
Клиенты Банка «КОЛЬЦО УРАЛА» получили возможность оплачивать свои покупки при помощи сервиса Mir Pay.
Mir Pay — это специальное приложение от платежной системы «Мир» для бесконтактной оплаты при помощи смартфона. Платить Mir Pay можно в любом терминале, в котором принимаются бесконтактные карты «Мир». Сервис доступен владельцам смартфонов на ОС Android (от версии 6.0 и выше) с поддержкой технологии NFC.
Сервис прост в использовании: достаточно зарегистрировать карту «Мир» банка «КОЛЬЦО УРАЛА» в сервисе Mir Pay, предварительно скачав данное приложение в Play Market. Для оплаты в магазинах нужно просто разблокировать свой смартфон и поднести к платежному терминалу, заходить в приложение Mir Pay для этого не обязательно.
Защита платежных операций в Mir Pay обеспечивается в соответствии со всеми международными стандартами безопасности. Реквизиты карты «Мир» не хранятся в смартфоне и никогда не раскрываются при совершении платежей. Вместо настоящего номера карты используется сформированный особым образом цифровой код — токен.