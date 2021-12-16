Компания Cryptology отзывы и обзор возможностей

Компания Cryptology отзывы и обзор возможностейBitcoin криптовалюты
Отзывы о криптобирже Cryptology 2021
Компания Cryptology
Начинать знакомство с трейдингом большинство игроков на финансовых рынках советуют с небольших криптовалютных бирж, среди основных преимуществ которых выделяют простоту. Среди большого количества существующих на данном рынке сервисов, важно выбрать именно тот, который сможет помочь клиенту. Где он будет расти и развиваться, набираться опыта, не делая ошибок, которые влекут за собой большие денежные потери.
При этом, кроме простоты, надежная криптовалютная биржа должна обладать и другими немаловажными критериями, о которых пойдет речь чуть ниже.
Что касается компании Cryptology - это оптимальный вариант не только для начинающих трейдеров и инвесторов, но и для более опытных игроков. Сервис включает в себя самые удобные платформы для торговой деятельности, совмещая все это с интуитивно понятным интерфейсом.
По каким основным критериям опытный трейдер выбирает криптобиржу?
Простота
Как было упомянуто ранее, простота площадки для торговли криптовалютой играет особенную роль. Есть огромное количество примеров, когда игроки теряли свои деньги, только потому что банально не успевали вовремя заполнить форму перед продажей неустойчивой монеты. Скорость является краеугольным камнем трейдинга - от возможности принимать быстрые решения и реализовывать их на бирже, напрямую зависит доход пользователя.
Низкие проценты за проведение транзакций
Вне зависимости от дохода игрока, каждый предпочитает ту компанию, которая не выставляет огромные комиссионные за осуществление финансовых операций. Выбирать стоит ту биржу, которая держит информацию о комиссии в открытом доступе не только для зарегистрированных пользователей, но и для обычных посетителей сервиса.
Страны, поддерживаемые компанией
Прежде чем пройти регистрацию на какой-либо бирже, важно удостовериться в том, что она поддерживает маржинальную торговлю в вашей стране. Процедура верификации нередко занимает много времени, а узнать о невозможности осуществления деятельности уже после нее, будет крайне досадно.
Возможность брать кредит
Трейдеры - люди не только расчетливые, но и рискованные. Именно поэтому ни один успешных игрок не представляет свою деятельность без применения левериджа.
Доступные криптовалюты
Количество доступных монет на рынке нельзя назвать основополагающим фактором при выборе компании. Прежде всего, опытные трейдеры советуют обращать внимание не на широкий ассортимент, а на те монеты, которые вас интересуют.
Процедура вывода
Вывод денег - это один из самых важных вопросов для всех пользователей криптобирж. Криптовалюты привлекают к себе множество игроков возможностью проведения быстрых транзакций. Когда дело доходит до выведения фиатных денег, никому не хочется терять такое преимущество.
Криптовалютная биржа Cryptology - обзор компании с нулевой комиссией на фьючерсную торговлю
Компания Cryptology представляет собой надежную криптобиржу и удобную трейдинговую платформу для спотовой и фьючерсной торговли. Она предлагает комиссию 0% на торговлю фьючерсами, а также дарит в качестве приветственного бонуса сумму в размере 100$. Еще один подарок, который ожидает нового клиента - 100х леверидж.
Новая функция Cryptology Earn: особенности
Биржа предоставила новый сервис для игроков для пассивного дохода с названием Cryptology Earn в сентябре 2021 года. С его помощью клиенты смогут зарабатывать деньги без особых усилий. Функция позволяет зарабатывать на разных криптовалютах и на некоторых стейблкоинах. Присутствует возможность мониторинга своего ежедневного заработка, а также можно делать вывод средств или реинвестировать.
Что касается размеров дохода, то здесь все зависит от выбранной валюты. К примеру, на стейблкоинах, таких как USDC или DAI можно получить до 15% в год. Биткоин позволяет зарабатывать 8% годовых. Функция Cryptology Earn полностью бесплатна, что делает ее особенно привлекательной.
Этап регистрации
Зарегистрироваться на площадке не составит особого труда. Весь процесс займет считанные секунды, так как все что надо - указать полное имя, адрес электронной почты и придумать пароль для входа. Есть вариант еще проще - зарегистрироваться с помощью учетной записи в Google.
На этом этапе клиент выбирает тип своего аккаунта: персональный и институциональный. Первый вариант предусматривает только “Trading account”. Второй - Global Wire account.
Основное различие упомянутых аккаунтов в возможностях при снятии и пополнении депозитов. Таким образом, с Trading account трейдер может вносить криптовалюту и фиатные средства на счет, но вывод доступен только для криптовалюты.
Global Wire account позволяет вносить фиатные деньги и крипту за счет банковского перевода или с банковской карты. Здесь предусматривается возможность выведения и фиатных денег тоже,но при условии, что клиент выводит на тот счет, с которого осуществлялся депозит.
Как пройти верификацию
Процедура “Знай своего клиента” предусматривает прохождение верификации в 2 этапа:
- Базовая верификация. Дает лимит в размере 10000$. Здесь необходимо загрузить скан паспорта, водительских прав или любого другого документа, подтверждающего личность клиента. Также нужно сделать селфи с оригиналом документа в руках.
- Полная верификация. Заключается в подтверждении адреса электронной почты, после чего все ограничения с аккаунта снимаются.
Фьючерс- и спот-торговля
Чтобы торговать на спотах и трейдить фьючерсами, компания Cryptology предоставляет пользователям максимально удобные для этого платформы.
Для спотовой торговли присутствует книга ордеров, детальная торговая история, показательный график TradingView и элементарная форма ордера.
Фьючерс платформа практически не отличается от спотовой, за одним исключением - здесь присутствует возможность использовать леверидж.
Внесение депозита и вывод средств - какая комиссия проведения операций
0.002% - размер комиссионных сборов на торговлю в компании для покупателей и продавцов на сегодняшний день. Размер комиссии может менять в зависимости от объема торгов.
Депозиты фиатных денег с кредитной и дебетовой карт предусматривают комиссию в 2,65%, при минимальных депозитах на сумму 20 долларов.
SEPA депозиты включают комиссию 0,45%, с минимальным депозитом в 1 евро. Важно учесть, что банковский депозит, который доступен только пользователям с полной верификацией, проходит без комиссии для минимального депозита в 25 долларов.
Снятие фиатных денег, которое доступно только владельцам институционных аккаунтов, включает комиссию 7 евро за вывод от 50 евро.
К выводу и пополнению цифровых активов биржа применяет разные условия, а в некоторых случаях снятие средств и вовсе вне доступа. Эту информацию важно изучить заранее.
Отзывы о Cryptology
Детальное исследование по отзывам о компании Cryptology показывает, что подавляющее большинство пользователей довольны работой сервиса и видят в нем множество преимуществ. Трейдеры хорошо отзываются о широком функционале площадки, отмечают стабильность работы и высокую степень надежности. Это один из лучших криптовалютных бирж для новичков, так как на ней присутствует самая простая для понимания финансовая торговля - споты и фьючерсы.
Трейдеры отмечают удобный способ пополнения депозита с помощью карты или банковского перевода, а также выделяют выгоду от использования функции Cryptology Earn, с помощью которой легко реинвестировать полученные средства.
Игроки быстро проходят двухэтапную верификацию и рекомендуют всем новым пользователям делать это сразу, чтобы работать на площадке без ограничений.
Многие клиенты отмечают наличие выгодных акционных предложений в льготный период. Так, например, многие имели возможность трейдить с комиссией в 0% с 3 августа по 30 сентября 2021 года.
Особое внимание в отзывах о бирже уделяется работе технической поддержке. Квалифицированная команда оперативно решает проблемы любой сложности.
Плюсы криптобиржи Cryptology
- Отзывчивая техническая поддержка;
- Большой бонус на депозит в $100;
- Выгодные акционные предложения;
- 100х леверидж на фьючерс торговлю;
- Небольшой размер ордера;
- Доступность биржи по всему миру за исключением США и Японии.
Слабые стороны сервиса заключаются в отсутствии маржинальной торговли на спотовых рынках, а также в ограничениях вывода фиатных денег для владельцев персональных аккаунтов.
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