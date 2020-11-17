Кредитуйтесь по-новому! Всего 7% на кредиты бизнесу от ПримСоцБанка

Кредитуйтесь по-новому! Всего 7% на кредиты бизнесу от ПримСоцБанкаакция Примсоцбанк кредиты бизнесу
В Примсоцбанке перед представителями малого и среднего бизнеса открылись новые возможности кредитования. С 16 по 31 ноября 2020 года в банке действует акция «7%». Согласно её условиям, первые полгода для заёмщика устанавливается фиксированная ставка – 7% годовых.
Сумма кредита может составить 2 000 000 и более. Срок - не более 36 месяцев для кредитов на оборотные средства и не более 48% на инвестиционные цели. Отсрочка погашения основного долга – 6 месяцев.
Отметим, акция действует совместно с любой из программ кредитования малого и среднего бизнеса. Соответственно, минимальные и максимальные суммы и сроки, а также величина процентной ставки по окончанию первого полугодия будут соответствовать выбранной заёмщиком программе кредитования.
Ознакомиться подробнее с условиями по программам кредитования малого и среднего бизнеса можно на сайте банка, а также по телефону единой справочной службы 8 (800) 350-42-02 и *4202 для звонков с мобильного. Звонок бесплатный.