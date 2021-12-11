Kuna отзывы: крупнейшая криптобиржа Восточной Европы

Kuna отзывы: крупнейшая криптобиржа Восточной ЕвропыBitcoin криптовалюты
Kuna отзывы
Криптобиржа Kuna выдержала настоящее криптографическое испытание временем, появившись еще в конце 2015 года. Большинство из тех, кто занимался криптовалютой в те годы, были смыты песками времени. А тех, кто не только устоял, но и преуспевает, остались единицы. Kuna — такой редкий пример. Несмотря на бурные перемены криптовалютного рынка, биржа набралась сил, консолидировала прибыль и обеспечила пользователям отличное торговое пространство. Сегодня она прочно укрепила свои позиции и заслужила доверие и отличные отзывы криптотрейдеров Восточной Европы.
Инструменты обмена Kuna отзывы
Платформа запустила фиат для криптосервисов сразу после основания в 2015 году, еще до того, как рынок криптовалюты стал серьезно расти. Уже тогда Kuna предлагала Биткоины в обмен на украинскую гривну, а также Ethereum и Litecoin. По мере расцвета криптовалюты в Интернете появлялось все больше бирж, что создавало еще более конкурентный рынок. В ответ Михаил Чобанян и его команда начали добавлять дополнительные цифровые активы, но очень осторожно. Конечно, некоторые авторы отзывов о Kuna выражали недовольство узким списком активов. Но биржа предпочла оставаться надежным фиатным шлюзом, а не гоняться за рынком альткойнов, как это сделали многие конкуренты.
Предложения Kuna охватывают спектр криптоактивов-«голубых фишек», среди которых BTC, ETH, EOS, XEM, BCH, ZEC, TRX, DASH и XLM. Вместе они составляют наиболее ликвидную, можно даже сказать традиционную, группу активов, доступных сегодня на рынке.
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Криптобиржа, похоже, не заботится о том, чтобы иметь безразмерный листинг, предпочитая просто обеспечивать безопасный и простой пользовательский интерфейс для своих трейдеров.
Из фиатных валют трейдеры используют российский рубль, украинскую гривну и доллар США.
Безопасность и техподдержка
Kuna неоднократно входила в число ведущих криптовалютных бирж Восточной Европы по показателям обслуживания и безопасности. Вероятно, это связано с круглосуточной службой поддержки клиентов, работающей без выходных. Персонал техподдержки, насчитывающий достаточное количество дежурных специалистов, доступен днем и ночью как через чат и почту, так и через популярные мессенджеры. Кроме того, на сайте в открытом доступе находится номер телефона киевского офиса компании. Отзывы о Kuna от пользователей, свидетельствуют, что связаться с сотрудником поддержки не составляет труда (https://solarcoin.ru/news/birzha-kuna-torgovlya-kriptovalyutoj-otzyvy-registraciya/).
Онлайн-биржа регулярно получает высшие оценки в области защиты учетных записей пользователей, веб-безопасности, предотвращения DoS-атак и безопасности домена. Биржа надежно хранит 95% своих активов в автономном режиме без доступа к Интернету, в холодном хранилище, которое еще и географически распределено. Это удивительная деталь, которая демонстрирует стремление службы безопасности надежно держать цифровые активы под своим контролем. Видимо поэтому в Сети нет отзывов о Kuna, свидетельствующих о потере криптотрейдерами своих денег вследствие сбоев системы или хакерских атак. СБ компании внедрила круглосуточное наблюдение за криптобиржей и самим доменом, чтобы ничто не ускользнуло от внимания.
Что касается безопасности аккаунтов пользователей - есть все необходимое: 2FA, подтверждение по электронной почте для вывода средств, детализированные разрешения ключей API, шифрование SSL и т.п.
Учетные записи
Создать учетную запись на платформе, по отзывам о Kuna, совсем не сложно. Надо просто предпринять ряд обычных шагов в отношении предоставления адреса электронной почты и пароля.
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Вносить и снимать деньги (как цифровые монеты, так и фиат), можно без выполнения требований KYC, правда, в рамках установленных лимитов. Для увеличения разовых объемов придется все-таки поделиться информацией, связанной с идентификацией личности.
Особенные продукты Kuna
С Kuna легко купить криптовалюту с помощью кредитной / дебетовой карты, электронных кошельков или другой криптовалюты. У клиентов криптобиржи есть множество путей попасть на крипторынок. Способ зависит исключительно от предпочтений криптотрейдера.
Kuna Code
Kuna Code (комбинация из 45 символов) позволяет переводить деньги напрямую между клиентами биржи без каких-либо комиссионных.
Куна-код предназначен для переводов и в цифровой валюте, и в фиате. С его помощью транзакции осуществляются мгновенно. Сервис надежен и безопасен. С подбором комбинации из 45 символов вряд ли справится даже самый продвинутый хакер.
Kuna Money
Банковские карты Visa и MasterCard пока позволяют обменивать на цифровые монеты только рубли и гривны. Для обмена долларов США придется обратиться к другим платежным системам. Комиссионные при использовании карт:
- в рублях — 0,5% при пополнение счета и 3,5%+50 RUB при выводе средств;
- в гривнах — 1,5%+5 UAH при вводе и 1,5% при снятии.
Отзывы о Kuna свидетельствуют, что комиссии хоть и не слишком низкие, но являются разумной платой за комфортный обмен.
My Kuna
Сервис создан для мгновенного пополнения счета (без обязательной регистрации и дополнительных сборов) с помощью идентификатора пользователя. Идентификатор генерируется в Личном кабинете каждого клиента биржи. Отправителю достаточно знать ID получателя, чтобы отправить деньги любым доступным на платформе способом. При этом отправителю необязательно иметь учетную запись. My Kuna — идеальный вариант для возврата долга или благотворительного взноса. Авторы отзывов о Kuna утверждают, что услуга сама по себе уникальна.
Заключение
Не стоит приходить на биржу в поисках огромного количества цифровых активов или торговых пар, потому что это не то, что предлагает криптобиржа. Вместо того чтобы наполнять свою платформу каждой криптовалютой под солнцем, Kuna уделяет приоритетное внимание высококачественным сервисам и услугам, даже если их относительно мало, чтобы облегчить пользователям выход на такой переменчивый и сложный рынок.
Компания на протяжении многих лет фокусировала свои усилия на создании максимально совместимой торговой среды. Что в результате и получилось, если верить авторам отзывов о Kuna.
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