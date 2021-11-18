Маркетплейс и СБП - основные тренды банковского рынка в эпоху цифровизации

Маркетплейс и СБП - основные тренды банковского рынка в эпоху цифровизацииКБ «СТРОЙЛЕСБАНК» Система быстрых платежей (СБП)
Текущая современность диктует условия быстрого перехода обычной жизни в цифровую среду. Это касается всех сфер деятельности, не остаются в стороне и банки. Особенно ярко это проявилось с наступлением пандемии коронавируса. Развитие Маркетплейса и Системы быстрых платежей являются одними из ведущих трендов цифровизации банковского рынка. Об этом и шла речь на Деловом завтраке, состоявшемся в минувшую среду, 17 ноября.
Организатором мероприятия выступил КБ «СТРОЙЛЕСБАНК» (ООО) совместно с Тюменским региональным отделением ООО «Деловая Россия». В завтраке приняли участие представители региональных и федеральных кредитных организаций, Банка России и предпринимательского сообщества.
Среди ключевых тем были цифровое развитие финансовой индустрии и уровень ее зрелости, новые модели предоставления услуг. Также были представлены практические кейсы банков, связанные с внедрением инновационных механизмов обслуживания клиентов.
«Банковский сектор в России находится в авангарде цифровых инноваций. Основной вектор развитию цифровизации задает Банк России: благодаря его инициативам появились быстрые межбанковские платежи по номеру телефона (СБП), внедряется биометрическая идентификация, финансовые маркетплейсы», - отметил в своем докладе Александр Расковалов, Заместитель Председателя Правления КБ «СТРОЙЛЕСБАНК» (ООО).
О преимуществах маркетплейса и СБП рассказала Оксана Седых, руководитель Комитета эффективного взаимодействия МСП и банков Деловой России. Спикер подчеркнул, что маркетплейс предоставляет доступ к финансовым услугам круглосуточно, позволяет сократить время на посещение офиса, поскольку операции можно выполнять, не выходя из дома.
Использование СБП позволяет сократить расходы на эквайринг, привлечь новых покупателей и, как следствие, повысить конверсию.
«Маркетплейс способствует развитию конкуренции, развитию новых каналов привлечения клиентов, а также сокращению издержек на их обслуживание», - подчеркнула Ирина Безгодова, представитель Отделения Тюмень Уральского ГУ Банка России.
В ходе дискуссии были заданы вопросы, интересующие предпринимательское сообщество, на которые были предоставлены исчерпывающие ответы и даны комментарии от первых лиц как со стороны регулятора, так и участников финансового рынка Тюменского региона.
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