Монета «На страже Отечества» в подарок на 23 февраля

Монета «На страже Отечества» в подарок на 23 февраляЧувашкредитпромбанк монеты памятные монеты
Чувашкредитпромбанк предлагает выбрать благородный подарок – серебряную монету «На страже Отечества».
Монета посвящена этапам становления отечественных вооруженных сил.
На реверсе монеты – рельефное изображение русских воинов в доспехах, с ручными пищалями и стягом с изображением святого Георгия Победоносца, на фоне силуэтов лучников войск противника (слева) и русских воинов.
Монета будет интересна всем мужчинам, служившим в армии, а также тем, кто работал или работает в органах правопорядка.
Монета «На страже Отечества»
Номинал монеты – 3 рубля, качество – пруф, проба серебра – 925, содержание химически чистого металла – не менее 31,1 г.
Монета отчеканена Санкт-Петербургским монетным двором тиражом 3000 шт.
Монета «На страже Отечества» доступна к продаже в офисах Банка в Чебоксарах, Новочебоксарске, Канаше и Алатыре:
- в Головном офисе Банка (Московский пр-т, 3, ост. «Театр оперы и балета»),
- в Дополнительном офисе №1 (Московский пр-т, 21/1, ост. «Студгородок»),
- в Дополнительном офисе №2 (ул. Энтузиастов, 34, ост. «ДК «Салют»),
- в Дополнительном офисе №3 (Эгерский бульвар, 48, ост. «ул. Кукшумская»),
- в Дополнительном офисе в г. Новочебоксарске (ул. Пионерская, 5),
- в Дополнительном офисе в Канаше (ул. Железнодорожная, 75),
- в Дополнительном офисе в г. Алатыре (ул. Горшенина, 26).
Стоимость одной монеты – 2800 рублей. Монета может быть упакована в бархатный футляр, его стоимость – 250 рублей.
Спешите, предложение ограниченно, в продаже осталось всего 15 монет.
Отправьте онлайн-заявку прямо сейчас!
Дополнительная информация – по тел.: (8352) 309-349, 309-352.
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