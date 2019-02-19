Монета «На страже Отечества» в подарок на 23 февраля



Чувашкредитпромбанк предлагает выбрать благородный подарок – серебряную монету «На страже Отечества».

Монета посвящена этапам становления отечественных вооруженных сил.

На реверсе монеты – рельефное изображение русских воинов в доспехах, с ручными пищалями и стягом с изображением святого Георгия Победоносца, на фоне силуэтов лучников войск противника (слева) и русских воинов.

Монета будет интересна всем мужчинам, служившим в армии, а также тем, кто работал или работает в органах правопорядка.
Монета «На страже Отечества» (41520 bytes)
Монета «На страже Отечества»


Номинал монеты – 3 рубля, качество – пруф, проба серебра – 925, содержание химически чистого металла – не менее 31,1 г.

Монета отчеканена Санкт-Петербургским монетным двором тиражом 3000 шт.

Монета «На страже Отечества» доступна к продаже в офисах Банка в Чебоксарах, Новочебоксарске, Канаше и Алатыре:

  • в Головном офисе Банка (Московский пр-т, 3, ост. «Театр оперы и балета»),
  • в Дополнительном офисе №1 (Московский пр-т, 21/1, ост. «Студгородок»),
  • в Дополнительном офисе №2 (ул. Энтузиастов, 34, ост. «ДК «Салют»),
  • в Дополнительном офисе №3 (Эгерский бульвар, 48, ост. «ул. Кукшумская»),
  • в Дополнительном офисе в г. Новочебоксарске (ул. Пионерская, 5),
  • в Дополнительном офисе в Канаше (ул. Железнодорожная, 75),
  • в Дополнительном офисе в г. Алатыре (ул. Горшенина, 26).


Стоимость одной монеты – 2800 рублей. Монета может быть упакована в бархатный футляр, его стоимость – 250 рублей.

Спешите, предложение ограниченно, в продаже осталось всего 15 монет.

Отправьте онлайн-заявку прямо сейчас!

Дополнительная информация – по тел.: (8352) 309-349, 309-352.




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