Новые привилегированные зарплатные карты от Банка «Приморье»Банк «Приморье» зарплатные карты
Банк «Приморье» предложил своим клиентам — участникам зарплатных проектов — абсолютно новую линейку привилегированных карт:
- Visa Gold
- МИР Maestro Привилегия Плюс.
К любой из представленных карт Клиент может подключить пакет услуг «Классик», с которым ему будет доступен ряд выгодных преимуществ:
- выдача без комиссии в банкоматах Банка «Приморье», а также в любых банкоматах других банков в РФ в количестве двух операций в месяц;
- бесплатное обслуживание пакета: расплачиваясь картой на сумму более 20 000 рублей в месяц, клиент не оплачивает комиссию*;
- бесплатные дистанционные сервисы: СМС-банк, Интернет-банк, мобильный банк;
- бесплатный выпуск дополнительной карты.
Помимо указанных бонусов по карте, Банк предлагает своим зарплатным клиентам и традиционные услуги на льготных условиях: ипотеку с пониженной ставкой, кредит на особых условиях и кредитную карту статуса Platinum c повышенным cash-back до 10%.**
Кроме того, новые зарплатные карты имеют возможность бесконтактных платежей — теперь расплачиваться можно в одно касание! Также увеличился срок действия карты до 3 лет.
Начальник Отдела маркетинга Банка «Приморье» Александра Шеманская прокомментировала это так:
Конечно, нельзя не отметить новый дизайн карт Visa Gold, который скоро будет доступен и для карт МИР Maestro Привилегия Плюс. «Вдохновившись совершенной красотой природы и современными технологиями в дизайне, мы создали уникальную карту c эффектом голограммы, от которой невозможно отвести взгляд. Карту с Приморским дизайном»
Заказать или перевыпустить новую карту можно на сайте, в Мобильном приложении или в офисе Банка. Там же можно ознакомиться и с тарифами по картам.
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* 72 р. в месяц — при сумме покупок по карте менее 20 000 руб. в месяц, учитываются покупки только на территории РФ.
** акция действует до 31.12.2018 года для держателей зарплатных карт Банка «Приморье»
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Источник: Банк «Приморье», 21.09.2018