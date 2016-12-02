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Новым участником Платёжной системы «BLIZKO» Связь-Банка стало АО «НДБанк»02.12.16 BLIZKO (БЛИЗКО) НДБанк Связь-Банк
К участникам Платёжной системы BLIZKO Связь-Банка (группа Внешэкономбанка) присоединился новый партнёр – АО «НДБанк» города Москвы.
Благодаря старту сотрудничества, клиентам «НДБанка» стали доступны мгновенные денежные переводы по системе BLIZKO – как внутрироссийские, так и международные.
Отправка денежных переводов через ПС BLIZKO всегда отличалась демократичностью и доступностью – комиссия составляет всего от 01,6% от суммы перевода и взимается только с отправителя.
Денежные переводы BLIZKO можно отправить в рублях, долларах США и евро, время отправки перевода составит всего 1 минуту.
Кроме того, клиентам АО НДБанк стал доступен сервис Blizko Форсаж – внутрироссийские переводы, получение которых возможно в любом из 26 000 отделений Почты России.
Для сведения: Платёжная Система «BLIZKO» работает на рынке денежных переводов с 2006 года. Сеть «BLIZKO» вместе с партнёрской сетью на сегодня насчитывает более 40 000 пунктов обслуживания в России, Азербайджане, Армении, Беларуси, Грузии, Израиле, Казахстане, Киргизии, Латвии, Молдавии, Таджикистане, Узбекистане, Чехии и Эстонии.
Источник: Связь-Банк, 1 декабря 2016 года
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Автор проекта: Галина Парфирьевна
экономист
Работала в крупнейших банках Казахстана и России. Пишет аналитические и обзорные статьи про депозиты, кредиты, ипотеке и другие банковские услуги для населения и предпринимателей. Официальный сайт Банкирши.
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