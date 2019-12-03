Новый тарифный План «ВЭД» в Челиндбанке

Новый тарифный План «ВЭД» в ЧелиндбанкеВнешнеЭкономическая Деятельность (ВЭД) ЧЕЛИНДБАНК
До конца 2019 года предприниматели могут открыть счета в иностранной валюте, а также счет в валюте РФ бесплатно и обслуживаться целый год на специальных условиях.
В ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» продолжается специальная акция для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, открывающих счета в иностранных валютах (до 31 декабря 2019 года).
В период действия акции Банк предлагает клиентам бесплатное открытие счетов в иностранной валюте и расчетного счета в рублях РФ, а также бесплатное подключение к системе дистанционного банковского обслуживания «Клиент-Банк iBank2».
Обслуживание открываемых в период акции счетов в иностранной валюте осуществляется на условиях специального тарифного плана «ВЭД».
Срок действия тарифного плана ВЭД – 1 год.
Чтобы воспользоваться предложением, оставьте заявку на открытие счета одним из следующих способов:
- заполните онлайн-форму на сайте - специалисты Челиндбанка вам перезвонят;
- обратитесь в любое удобное отделение Банка;
- позвоните по телефонам: (351) 265-28-47 / (351) 239-83-45.
Подробные условия акции - на сайте Банка.