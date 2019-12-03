Новый тарифный План «ВЭД» в Челиндбанке



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До конца 2019 года предприниматели могут открыть счета в иностранной валюте, а также счет в валюте РФ бесплатно и обслуживаться целый год на специальных условиях.

В ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» продолжается специальная акция для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, открывающих счета в иностранных валютах (до 31 декабря 2019 года).

В период действия акции Банк предлагает клиентам бесплатное открытие счетов в иностранной валюте и расчетного счета в рублях РФ, а также бесплатное подключение к системе дистанционного банковского обслуживания «Клиент-Банк iBank2».

Обслуживание открываемых в период акции счетов в иностранной валюте осуществляется на условиях специального тарифного плана «ВЭД».

Срок действия тарифного плана ВЭД – 1 год.

Чтобы воспользоваться предложением, оставьте заявку на открытие счета одним из следующих способов:
  • заполните онлайн-форму на сайте - специалисты Челиндбанка вам перезвонят;
  • обратитесь в любое удобное отделение Банка;
  • позвоните по телефонам: (351) 265-28-47 / (351) 239-83-45.


Подробные условия акции - на сайте Банка.