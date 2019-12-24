Объявление для клиентов «ЧЕЛИНДБАНК», обслуживающихся на рынке ценных бумаг

Объявление для клиентов «ЧЕЛИНДБАНК», обслуживающихся на рынке ценных бумагЧЕЛИНДБАНК режим работы
График работы ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» с 27.12.2019 г. по 09.01.2020 г.
Уважаемые клиенты!
Информируем вас о регламенте работы в предпраздничные и праздничные дни:
- с 27.12.2019 г. не будет осуществляться прием поручений на заключение сделок в режиме Т+2;
- с 30.12.2019 г. не будет осуществляться прием поручений на заключение сделок во всех режимах Т+;
- 31.12.2019 г. является неторговым днем на бирже, обслуживание клиентов осуществляться не будет.
Поручения на перевод денежных средств с Московской биржи 30.12.2019 г. (по итогам сделок с датой исполнения не позднее 27.12.2019 г.) принимаются до 16:45.
Прием поручений на заключение сделок в обычном режиме возобновится 09.01.2019 г.