Объявление для клиентов «ЧЕЛИНДБАНК», обслуживающихся на рынке ценных бумаг



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График работы ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» с 27.12.2019 г. по 09.01.2020 г.

Уважаемые клиенты!

Информируем вас о регламенте работы в предпраздничные и праздничные дни:

  • с 27.12.2019 г. не будет осуществляться прием поручений на заключение сделок в режиме Т+2;
  • с 30.12.2019 г. не будет осуществляться прием поручений на заключение сделок во всех режимах Т+;
  • 31.12.2019 г. является неторговым днем на бирже, обслуживание клиентов осуществляться не будет.


Поручения на перевод денежных средств с Московской биржи 30.12.2019 г. (по итогам сделок с датой исполнения не позднее 27.12.2019 г.) принимаются до 16:45.

Прием поручений на заключение сделок в обычном режиме возобновится 09.01.2019 г.