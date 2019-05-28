ПАО «Запсибкомбанк» установил даты сдачи монет

ПАО «Запсибкомбанк» установил даты сдачи монетЗапсибкомбанк монеты
ПАО «Запсибкомбанк» обращает внимание клиентов на проведение Банком России мероприятий, направленных на привлечение населения к сдаче в кредитные организации монет и призывает отнестись с пониманием к проблеме возврата монет в наличное денежное обращение страны и осуществить сдачу монет.
ПАО «Запсибкомбанк» установил срок осуществления размена монет номиналом 1, 5, 10, 50 копеек на банкноты и/или монеты других номиналов без взимания комиссии в период с 03.06.2019 г. по 07.06.2019 г.
Источник: ПАО «Запсибкомбанк», 27.05.2019 г.
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