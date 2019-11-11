Подключи Google Pay в ноябре - получи бонус до 500 рублей!



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Уважаемые клиенты!

Акция продлена!

С 01 ноября по 30 ноября 2019 у вас есть возможность получить бонус до 500 рублей
на свою карту Банка "Долинск".

Что нужно делать?

1. Скачайте приложение Google Pay .

2. Привяжите к нему свою карту MasterCard Банка "Долинск".

3. Оплачивайте свои ежедневные покупки.

ВСЁ!
По итогам месяца вам будет начислен бонус за покупки с использованием Google Pay.

С подробностями можно ознакомиться в документе, в офисах Банка или по тел.: (4242) 49-40-14.