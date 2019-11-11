Подключи Google Pay в ноябре - получи бонус до 500 рублей!Google Pay КБ «Долинск»
Уважаемые клиенты!
Акция продлена!
С 01 ноября по 30 ноября 2019 у вас есть возможность получить бонус до 500 рублей
на свою карту Банка "Долинск".
Что нужно делать?
1. Скачайте приложение Google Pay .
2. Привяжите к нему свою карту MasterCard Банка "Долинск".
3. Оплачивайте свои ежедневные покупки.
ВСЁ!
По итогам месяца вам будет начислен бонус за покупки с использованием Google Pay.
С подробностями можно ознакомиться в документе, в офисах Банка или по тел.: (4242) 49-40-14.