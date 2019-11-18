Примсоцбанк предлагает AliPay и WeChat Pay для расчётов с покупателями из Поднебесной

Примсоцбанк предлагает AliPay и WeChat Pay для расчётов с покупателями из ПоднебеснойAliPay WeChat Pay Примсоцбанк
Примсоцбанк совместно с партнером предлагает использовать популярные китайские сервисы мобильных платежей AliPay и WeChat Pay для увеличения потока покупателей из Китая. Для работы с системой достаточно смартфона или планшета для считывания QR-кодов.
Специалисты Банка отмечают, что использование данных сервисов позволит увеличить уже существующий поток покупателей из Китая или наоборот — привлечь новую аудиторию. Помимо удобной системы оплаты, компания получает комплекс маркетинговых инструментов для эффективного продвижения своих продуктов среди китайских туристов, подавляющее большинство которых пользуется данными платежными системами как внутри своей страны, так и в заграничных поездках.
— Из года в год растёт туристический поток из Китая в Россию, особенно это заметно на Дальнем Востоке нашей страны. Данные системы являются самыми популярными для мобильных платежей в Поднебесной, поэтому их использование обеспечивает комфортную торговлю. Наличие AliPay или Wechat Pay станет конкурентным преимуществом и повысит популярность компании среди китайских туристов, — отметил Андрей Грудинин, начальник отдела электронного бизнеса ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».
Для использование китайских платёжных систем нет необходимости в установке сложного оборудования, достаточно смартфона или планшета с приложением для приёма платежей.
Подробную информацию о возможностях и условиях подключения к платежным системам AliPay и WeChat Pay уточняйте в офисах банка, а также по телефону единой справочной службы 8(800)200-42-02.