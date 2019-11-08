Промтрансбанк снизил ставку по рефинансированию кредитов малого бизнеса

Промтрансбанк снизил ставку по рефинансированию кредитов малого бизнесаПромтрансбанк кредиты бизнесу рефинансирование кредитов
В Промтрансбанке теперь у предпринимателей Башкирии есть уникальная возможность рефинансировать кредиты других банков по ставке равной ключевой ставке Центрального Банка РФ плюс 6%. При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки*. Таким образом, бизнес выиграет на удешевлении кредитных ресурсов.
Рефинансирование кредитов для малого бизнеса – это предоставление нового кредита на более благоприятных условиях для досрочного погашения задолженности по кредитам в других банках.
Программа рефинансирования помогает изменить такие параметры, как:
- ставка по кредиту – снижение ставки до рыночного значения;
- срок кредита – увеличение срока кредитования позволяет снизить ежемесячную нагрузку на бизнес по кредитным платежам;
- другие условия – например, залог, поддержание оборотов по расчетным счетам.
Условия рефинансирования в Промтрансбанке:
- Ставка по кредиту: ключевая ставка Центрального Банка РФ плюс 6% (снижение ставки при изменении размера ключевой ставки ЦБ РФ)
- Сумма кредита: от 400 000 рублей.
- Срок кредита: до 5 лет.
Обеспечение: возможен последующий залог имущества, находящегося в залоге у другого банка по кредиту, который планируется рефинансировать Почему это выгодно бизнесу? Рефинансирование в Банке Промтрансбанк позволяет снизить долговую нагрузку Вашего бизнеса и открывает новые возможности для дальнейшего перспективного развития.
Для оформления рефинансирования кредита другого банка подайте on-line заявку и наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время. Подробную информацию узнавайте в отделениях Банка или по телефону 8 (347) 2-999- 999-999.
А также вы можете заказать звонок или заполнить заявку онлайн или написать WhatsApp, Viber, Telegram 8-967-749-49-49.
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