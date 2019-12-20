Режим работы Банка 20, 21 декабря 2019 г.АО «Севастопольский Морской банк» режим работы
Уважаемые клиенты и партнеры!
Обращаем ваше внимание, что 20, 21 декабря 2019 г. в связи с проведением технических работ в АО «Севастопольский Морской банк» (далее – банк) изменен режим работы.
Операционное время работы 20 декабря 2019 г. в системах Интернет-Банкинг и Клиент-Банк до 12:30. Платежи, поступившие после 12:30 будут проведены утром 23 декабря 2019 г.
Операционные офисы АО «Севастопольский Морской банк» в г. Севастополе №8, 9, 10, 12, 13, 14, операционные офисы в г. Симферополе №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, операционный офис в г. Евпатории №2, операционный офис в г. Феодосии №1, операционный офис в г.Судаке №1, операционный офис в г. Ялте №1 и операционный офис Центральное отделение в г. Керчи работают по следующему графику:
20 декабря 2019 г. – с 08:30 до 12:30.
Отдел по работе с клиентами (Головной офис банка) работает по следующему графику:
20 декабря 2019 г. – с 09:00 до 16:00.
Операционные офисы АО «Севастопольский Морской банк» в г. Севастополе №1, 2, 5, 6, 7, 11, операционный офис в г. Евпатории №1, операционный офис в г. Алуште №1, операционный офис в г. Саки №1, операционный офис в г. Бахчисарае №1, операционные офисы в г. Красноперекопске №1, 2 и операционные офисы в г. Керчи №1, 2, 3 работают по следующему графику:
20 декабря 2019 г. – с 08:30 до 16:00.
Операционные офисы АО «Севастопольский Морской банк» в г. Севастополе №9, 13, 14 работают по следующему графику:
21 декабря 2019 г. – выходной.
Операционные офисы в г. Севастополе №3, 4, 15 и операционная касса вне кассового узла в г. Симферополе №10
20 и 21 декабря 2019 г. работают в обычном режиме.
Администрация банка.