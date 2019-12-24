Режим работы Банка «Держава» в предпраздничный и праздничные дни

Режим работы Банка «Держава» в предпраздничный и праздничные дниАКБ «Держава» режим работы
Уважаемые Клиенты, поздравляем вас с наступающими праздниками и уведомляем о режиме работы в период с 31 декабря 2019 года по 9 января 2020 года.
31 декабря 2019 года:
обслуживание Клиентов: до 13:00 часов по московскому времени;
- приём распоряжений (на бумажном носителе) от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей до 12:00 часов;
- приём распоряжений (с использованием систем «Интернет-банк «FAKTURA.RU» и «iBank2») от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: до 13:00 часов – в рублях; распоряжения в иностранной валюте – не принимаются;
- приём распоряжений Клиентов – физических лиц: до 13:00 часов – в рублях; распоряжения в иностранной валюте – не принимаются;
- приём и выдача наличных, а также покупка и продажа иностранной валюты: до 12:45;
- приём заявлений на получение или погашение кредита: до 12:00 часов.
- с 01 по 08 января 2020 года – нерабочие праздничные дни.
С 09 января 2020 года обслуживание Клиентов будет осуществляться в обычном режиме с 09:30 часов по московскому времени.