Режим работы Банка Долинск в предстоящие праздничные дни

Режим работы Банка Долинск в предстоящие праздничные дниКБ «Долинск» режим работы
Уважаемые клиенты!
Банк "Долинск" поздравляет Вас с наступающим Новым годом и Рождеством!
Обращаем Ваше внимание на режим работы Банка Долинск с 28 декабря 2019 года по 09 января 2020 года.
28, 29 декабря – выходные дни.
30 декабря – Банк работает в обычном режиме.
31 декабря – предпраздничный сокращённый
рабочий день:
- обслуживание клиентов в офисах Банка будет осуществляться
до 13:00!
- приём платежных поручений по системе «Банк-Клиент» будет осуществляться до 13:00!
9 января 2020 г. Банк работает в обычном режиме.
В предпраздничные дни операции с иностранной валютой будут проводиться по следующему графику: