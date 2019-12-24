Режим работы Банка Долинск в предстоящие праздничные дни



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Уважаемые клиенты!

Банк "Долинск" поздравляет Вас с наступающим Новым годом и Рождеством!

Обращаем Ваше внимание на режим работы Банка Долинск с 28 декабря 2019 года по 09 января 2020 года.

28, 29 декабря – выходные дни.
30 декабря – Банк работает в обычном режиме.
31 декабря – предпраздничный сокращённый

рабочий день:
- обслуживание клиентов в офисах Банка будет осуществляться
до 13:00!
- приём платежных поручений по системе «Банк-Клиент» будет осуществляться до 13:00!
9 января 2020 г. Банк работает в обычном режиме.
В предпраздничные дни операции с иностранной валютой будут проводиться по следующему графику: