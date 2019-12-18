Режим работы Примсоцбанка на новогодние праздники



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Уважаемые клиенты!

Поздравляем вас с наступающим Новым Годом и сообщаем о режиме работы банка на новогодние праздники:

31 декабря 2019 — сокращённый рабочий день, обслуживание клиентов осуществляется до 13:00 часов.

1–8 января 2019 года — выходные дни, обслуживание клиентов не осуществляется

Банкоматы, терминалы, а также зоны круглосуточного самообслуживания работают в обычном режиме.


Служба поддержки держателей пластиковых карт Примсоцбанка:

МИР, VISA, Master Card – 8(800)200-45-75