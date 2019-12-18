Режим работы Примсоцбанка на новогодние праздники

Режим работы Примсоцбанка на новогодние праздникиПримсоцбанк режим работы
Уважаемые клиенты!
Поздравляем вас с наступающим Новым Годом и сообщаем о режиме работы банка на новогодние праздники:
31 декабря 2019 — сокращённый рабочий день, обслуживание клиентов осуществляется до 13:00 часов.
1–8 января 2019 года — выходные дни, обслуживание клиентов не осуществляется
Банкоматы, терминалы, а также зоны круглосуточного самообслуживания работают в обычном режиме.
Служба поддержки держателей пластиковых карт Примсоцбанка:
МИР, VISA, Master Card – 8(800)200-45-75