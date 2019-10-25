Серебряная монета России «5-летие ЕАЭС» 3 рубля

Серебряная монета России «5-летие ЕАЭС» 3 рубляАО «Севастопольский Морской банк» монеты памятные монеты серебряные монеты
АО «Севастопольский Морской банк» предлагает вашему вниманию новую памятную монету «5-летие ЕАЭС» из серебра пробы 925/1000 номиналом 3 рубля, качеством пруф, отчеканенную российским монетным двором в Санкт-Петербурге.
За короткий срок, 5 лет, ЕАЭС сумел прочно закрепиться среди международных организаций и союзов. В основе дизайна монеты лежит идея исторической общности и вековых традиций дружбы и добрососедства евразийских народов, значимости евразийской экономической интеграции, создающей для стран союза новые возможности для экономического роста и развития.».
Выпускаемые Банком России памятные монеты являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приёму по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений.
В АО «Севастопольский Морской банк» вы можете купить и другие лучшие монеты Банка России.
Информация о монете:
Аверс:
на зеркальном поле диска – рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, над ним вдоль канта – надпись полукругом: "РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ", обрамленная с обеих сторон сдвоенными ромбами, внизу под гербом: слева – обозначения драгоценного металла и пробы сплава, справа – содержание химически чистого металла и товарный знак монетного двора, внизу в центре в три строки – надпись: "БАНК РОССИИ", номинал монеты: "3 РУБЛЯ", год выпуска: "2019 г.".
Реверс:
на зеркальном поле диска в центре – очертания стран – членов ЕАЭС, вверху по окружности – выполненные в цвете изображения флагов стран – членов ЕАЭС, продолженные внизу изгибающимися линиями; под флагами – выполненная в цвете эмблема ЕАЭС; внизу – надписи "5 ЛЕТ" и "ЕАЭС".
Авторы:
Художники: Е.В. Крамская (аверс), С.В. Сутягин (реверс).
Скульпторы: А.А. Долгополова (аверс), компьютерное моделирование (реверс).
Чеканка: Санкт-Петербургский монетный двор (СПМД).
Оформление гурта: 300 рифлений.
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