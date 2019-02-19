Снова о санкциях - Оранжевый Банк

Снова о санкциях - Оранжевый БанкБанк Оранжевый
На прошедшей неделе участникам финансового рынка пришлось немного понервничать. Вскоре в Конгресс США могут внести новый законопроект, касающийся усиления санкций против российских банков и компаний. Также упомянуты ограничения для инвесторов, приобретающих российские гособлигации. Что неприятно, на этот раз речь может идти и об ограничениях для энергетического сектора России. И это уже что-то новое. Рубль на такие новости отреагировал достаточно нервно. Буквально за несколько часов котировки доллара и евро к российскому рублю выросли на 2%: до 67,1 рублей по доллару и 75,65 рублей по евро. Впрочем, к вечеру пятницы рубль немного укрепился, и пара доллар/рубль обосновалась на уровне 66,59. Рубль также укрепился и к евро - в районе 75 рублей за единицу. Вероятнее всего, на текущей неделе основные валютные пары будут торговаться с узкой амплитудой колебаний вблизи с достигнутыми в пятницу значениями. Этому будут способствовать две разнонаправленные тенденции. С одной стороны, рост "санкционной премии" к стоимости доллара и евро. С другой стороны, начало налоговых выплат экспортёрами вкупе с ростом цен на нефть. К слову, нефть за неделю выросла сильно: почти на 10%. Рост цены сорта Brent, прежде всего, обусловлен ростом напряжённости в Венесуэле, обладающей наибольшими запасами нефти в мире. Превышающими, к слову, даже запасы Саудовской Аравии. И в случае реализации плохого сценария: гражданского конфликта в стране или ввода войск другого государства на территорию Венесуэлы, дестабилизация на нефтяном рынке обеспечена весьма надолго.
Оранжевый Банк
Оранжевый Банк
Интересная налоговая новация вступила в силу в России с января 2019 года. Теперь инвестиции физических лиц в государственные еврооблигации России, выпущенные Минфином РФ, не облагаются налогом на доходы физических лиц. Притом, если ранее речь шла лишь о необлагаемом налогом процентном купоне, то теперь об отсутствии налога с рублёвой переоценки самой облигации. Текущая доходность еврооблигаций РФ с погашением в апреле 2020 года составляет около 3% годовых в долларах. Трёхлетние же еврооблигации России принесут инвестору примерно 3,5% годовых. Иными словами, это весьма интересная альтернатива банковским вкладам. Правда есть ограничение в виде весьма высокого номинала облигаций
Источник: Банк Оранжевый