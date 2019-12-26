Сокращенный рабочий день 31 декабря

Сокращенный рабочий день 31 декабряИШБАНК режим работы
Уважаемые клиенты АО ИШБАНК!
Сообщаем что 31 декабря 2019 года обслуживание клиентов в офисах банка будет осуществляться до 13.00, кассовые операции будут осуществляться до 12.30.
С уважением АО "ИШБАНК"
Банк был зарегистрирован Центральным банком Российской Федерации и начал осуществлять деятельность в 1994 году. Своё наименование – Акционерное общество «ИШБАНК» - Банк получил в 2011 году, в результате приобретения 100% акций Банка одним из крупнейших банков Турции - T?rkiye ?? Bankas? A.?. Для осуществления банковской деятельности, в том числе для работы с вкладами физических лиц, Банк имеет все необходимые лицензии.
В марте 1998 года Центральный банк Российской Федерации выдал Банку лицензию на совершение банковских операций в иностранной валюте, позволившую Банку установить прямые корреспондентские отношения с ведущими иностранными банками, а в 2001 году Банку была выдана Генеральная лицензия Центрального банка Российской Федерации.
С июля 1995 года Банк является членом Ассоциации российских банков.
В ноябре 1998 года Банк стал членом секции валютного рынка ММВБ (Московской межбанковской валютной биржи, а в мае 2002 года - членом фондовой секции ММВБ;
В марте 1999 года Банк начал работу в международной системе межбанковских расчетов СВИФТ (SWIFT);
В сентябре 2005 года Банк был включен в реестр банков-участников системы обязательного страхования вкладов за номером 917, что позволило Банку осуществлять обслуживание физических лиц в полном объеме.