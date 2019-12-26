Сообщение об изменениях режима работы Крайинвестбанка в связи с предстоящими праздниками

Сообщение об изменениях режима работы Крайинвестбанка в связи с предстоящими праздникамиКрайинвестбанк режим работы
Уважаемые клиенты!
Сообщаем об изменениях режима работы банка в связи с предстоящими праздниками:
31 декабря 2019г.– обслуживание клиентов во всех офисах осуществляется до 13.00;
С 31 декабря 2019г. по 8 января 2020г. – выходные дни;
Дополнительную информацию можно получить по телефону контакт-центра 8 (800) 200-80-65
Поздравляем вас с наступающим Новым годом и Рождеством! Пусть 2019 год для вас начнется с теплых слов и приятных сюрпризов, продолжится благими делами, завершится крупными успехами! Пусть он будет добрым, принесет яркие впечатления, счастье и радость в ваш дом!
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