Специальное предложение по эквайрингу от Банка «НЕЙВА» и United Card Services



Уважаемые клиенты!
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United Card Services
Банк «НЕЙВА» совместно с компанией-партнёром United Card Services (UCS) подготовил для Вас специальное предложение по эквайрингу.

Возможные финансовые условия по торговому эквайрингу для клиентов с открытым расчётным счётом в банке «НЕЙВА»

Средний оборот Клиента за полный отчетный месяц на каждую торговую точку / Комиссия (определяется индивидуально при заключении договора с UCS)
  • 200 000 руб./мес. / от 1,8%
  • 400 000 руб./мес. / от 1,7%
  • 500 000 руб./мес. / от 1,6%


Для клиентов с оборотом более 500 000 руб./мес. расчет ставки рассматривается индивидуально, исходя из вида деятельности и суммы среднего чека.

Чтобы подать заявку на подключение эквайринга, пожалуйста, обратитесь к менеджеру Банка по тел. 8-800-7000213 (звонок бесплатный). Заявки принимаются дистанционно, посещение Банка не требуется.

Более подробно о UCS можно узнать На официальном сайте United Card Services (UCS)

Надеемся, Вас заинтересует наше предложение!

С уважением к Вам и Вашему бизнесу,
Банк «НЕЙВА»
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