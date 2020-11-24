Специальное предложение по эквайрингу от Банка «НЕЙВА» и United Card Services

Специальное предложение по эквайрингу от Банка «НЕЙВА» и United Card ServicesБанк "Нейва" эквайринг интернет-эквайринг United Card Services (UCS)
Уважаемые клиенты!
Банк «НЕЙВА» совместно с компанией-партнёром United Card Services (UCS) подготовил для Вас специальное предложение по эквайрингу.
United Card Services
United Card Services
Возможные финансовые условия по торговому эквайрингу для клиентов с открытым расчётным счётом в банке «НЕЙВА»
Средний оборот Клиента за полный отчетный месяц на каждую торговую точку / Комиссия (определяется индивидуально при заключении договора с UCS)
- 200 000 руб./мес. / от 1,8%
- 400 000 руб./мес. / от 1,7%
- 500 000 руб./мес. / от 1,6%
Для клиентов с оборотом более 500 000 руб./мес. расчет ставки рассматривается индивидуально, исходя из вида деятельности и суммы среднего чека.
Чтобы подать заявку на подключение эквайринга, пожалуйста, обратитесь к менеджеру Банка по тел. 8-800-7000213 (звонок бесплатный). Заявки принимаются дистанционно, посещение Банка не требуется.
Более подробно о UCS можно узнать На официальном сайте United Card Services (UCS)
Надеемся, Вас заинтересует наше предложение!
С уважением к Вам и Вашему бизнесу,
Банк «НЕЙВА»
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