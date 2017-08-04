Связь-Банк запустил для карт «Мир» мгновенные переводы в банкоматах

Связь-Банк запустил для карт «Мир» мгновенные переводы в банкоматахСвязь-Банк карта "МИР" платёжная система "Мир" системы денежных переводов
Связь-Банк запустил в банкоматах сервис мгновенных переводов для карт Платёжной системы «Мир».
Денежные переводы теперь можно отправить моментально с карты «Мир» на карты платёжных систем: - «Мир», Visa, Mastercard и JCB.
Комиссия за перевод между картами «Мир» снижена до 1%. Перевести деньги можно через мобильный банк, Интернет-банк, банкомат или через сервис мгновенных переводов на сайте Связь-Банка.
Директор Центра электронного бизнеса Связь-Банка Марат Муллагалиев пояснил:
«Сегодня все больше ценится в жизни скорость: скорость передвижения, передачи информации, доставки, и, конечно, скорость передачи денег. Мгновенные переводы стали привычной частью нашей жизни. За первое полугодие совершено 220 тысяч операций на сумму 2 млрд рублей. Мы ожидаем стремительный рост числа Card2Card-переводов после внедрения доработок сервиса под национальные платежные карты МИР, количество операций по которым в России с начала года выросло в шесть раз. Сотрудники бюджетных организациях, пенсионеры, студенты государственных вузов благодаря новому сервису смогут быстро переводить деньги с карты предпочтительным способом – через банкомат, на сайте, в мобильном или Интернет-банке»Открыть карту «Мир» можно в отделениях Связь-Банка или подать заявку на выпуск через Интернет.
Источник: Связь-Банк (группа Внешэкономбанка), 02 августа 2017 года
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