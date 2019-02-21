Только 14 дней скидка 14% на тарифные пакеты для бизнеса



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Нейва
Уважаемые клиенты!

В преддверии праздников в Банке «НЕЙВА» стартует выгодная акция для наших корпоративных клиентов «Тарифный SALE — 14%»!

Если вы обсуживаетесь на ежемесячном тарифном плане, то в течение 14 дней (с 23 февраля по 8 марта) вы сможете приобрести оптовый пакет со скидкой 14%. В акции принимают участие юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические лица, занимающиеся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой.

Срок действия акции «Тарифный SALE — 14%» — с 23.02.2019 г. по 08.03.2019 г. (включительно).

Преимущества оптовых тарифных пакетов:

  1. Вы сможете экономить на обслуживании бизнеса. Так, если ежемесячная оплата по ТП «Базовый» составляет 1200 рублей, то для клиентов, приобретающих ТП «Базовый» на 1 год по акции, составит всего 774 руб./ мес. Также обратите внимание на возможность указать в заявлении автопролонгацию пакета. Это означает, что по истечении выбранного вами срока пакета банк автоматически продлит его на тот же срок.
  2. Цена обслуживания на оптовом ТП фиксируется на выбранный срок. На протяжении всего срока действия тарифного пакета стоимость обслуживания у вас не изменится, даже в том случае, если поменяются тарифы Банка.
  3. Если вашему бизнесу в течение срока действия оптового ТП потребуется повысить уровень пакета, вы всегда сможете это сделать, сообщив банку о переходе на более дорогой пакет.


Для перехода на оптовый ТП оформите через «Банк-Директ» заявление на тарифный пакет, указав срок его действия (3, 6 или 12 месяцев).

Подробнее условия акции «Тарифный SALE — 14%» вы можете узнать здесь

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