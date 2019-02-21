Только 14 дней скидка 14% на тарифные пакеты для бизнеса

Только 14 дней скидка 14% на тарифные пакеты для бизнесаБанк "Нейва" акция тарифы
Уважаемые клиенты!
Нейва
Нейва
В преддверии праздников в Банке «НЕЙВА» стартует выгодная акция для наших корпоративных клиентов «Тарифный SALE — 14%»!
Если вы обсуживаетесь на ежемесячном тарифном плане, то в течение 14 дней (с 23 февраля по 8 марта) вы сможете приобрести оптовый пакет со скидкой 14%. В акции принимают участие юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические лица, занимающиеся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой.
Срок действия акции «Тарифный SALE — 14%» — с 23.02.2019 г. по 08.03.2019 г. (включительно).
Преимущества оптовых тарифных пакетов:
- Вы сможете экономить на обслуживании бизнеса. Так, если ежемесячная оплата по ТП «Базовый» составляет 1200 рублей, то для клиентов, приобретающих ТП «Базовый» на 1 год по акции, составит всего 774 руб./ мес. Также обратите внимание на возможность указать в заявлении автопролонгацию пакета. Это означает, что по истечении выбранного вами срока пакета банк автоматически продлит его на тот же срок.
- Цена обслуживания на оптовом ТП фиксируется на выбранный срок. На протяжении всего срока действия тарифного пакета стоимость обслуживания у вас не изменится, даже в том случае, если поменяются тарифы Банка.
- Если вашему бизнесу в течение срока действия оптового ТП потребуется повысить уровень пакета, вы всегда сможете это сделать, сообщив банку о переходе на более дорогой пакет.
Для перехода на оптовый ТП оформите через «Банк-Директ» заявление на тарифный пакет, указав срок его действия (3, 6 или 12 месяцев).
Подробнее условия акции «Тарифный SALE — 14%» вы можете узнать здесь
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