Целевой кредит для бизнеса на покупку коммерческой недвижимости от Промтрансбанка



Покупаете коммерческую недвижимость для своего бизнеса? Необходимо финансирование на покупку офиса и его ремонт, новое помещение или склад? В Банке ПТБ вы можете оформить кредит на коммерческую недвижимость для малого бизнеса по льготной процентной ставке от 9,25%.

Можно выбрать любое помещение без ограничений, приобрести любые строящиеся объекты коммерческой недвижимости, совершить покупку у любого продавца (как физического, так и юридического лица), жилого фонда под коммерческие цели, офиса, склада, торгового или производственного помещения.

В нашем банке работают как собственная программа кредитования, так и льготное кредитование с господдержкой в рамках Постановления Правительства РФ от 30.12.2018 №1764:

  • ставки по кредитам от 9,25 % годовых,
  • минимальная сумма кредита - 500 000 рублей,
  • срок кредита – до 10 лет,
  • под залог приобретаемой и собственной недвижимости.


Для оформления заявки на получение кредитов по кредитным программам или для рефинансирования кредитов другого банка подайте on-line заявку и наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время.

Более подробную информацию узнавайте в отделениях Банка или по телефону 8 (347) 2- 999-999. А также вы можете заказать звонок или заполнить заявку онлайн или написать WhatsApp, Viber, Telegram 8-967-749- 49-49.

Будьте здоровы, берегите себя и своих близких.

Мы рады видеть вас в наших отделениях.




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