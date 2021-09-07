Целевой кредит для бизнеса на покупку коммерческой недвижимости от Промтрансбанка

Целевой кредит для бизнеса на покупку коммерческой недвижимости от ПромтрансбанкаПромтрансбанк кредиты бизнесу льготное кредитование
Покупаете коммерческую недвижимость для своего бизнеса? Необходимо финансирование на покупку офиса и его ремонт, новое помещение или склад? В Банке ПТБ вы можете оформить кредит на коммерческую недвижимость для малого бизнеса по льготной процентной ставке от 9,25%.
Можно выбрать любое помещение без ограничений, приобрести любые строящиеся объекты коммерческой недвижимости, совершить покупку у любого продавца (как физического, так и юридического лица), жилого фонда под коммерческие цели, офиса, склада, торгового или производственного помещения.
В нашем банке работают как собственная программа кредитования, так и льготное кредитование с господдержкой в рамках Постановления Правительства РФ от 30.12.2018 №1764:
- ставки по кредитам от 9,25 % годовых,
- минимальная сумма кредита - 500 000 рублей,
- срок кредита – до 10 лет,
- под залог приобретаемой и собственной недвижимости.
Для оформления заявки на получение кредитов по кредитным программам или для рефинансирования кредитов другого банка подайте on-line заявку и наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время.
Более подробную информацию узнавайте в отделениях Банка или по телефону 8 (347) 2- 999-999. А также вы можете заказать звонок или заполнить заявку онлайн или написать WhatsApp, Viber, Telegram 8-967-749- 49-49.
Будьте здоровы, берегите себя и своих близких.
Мы рады видеть вас в наших отделениях.
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