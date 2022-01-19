Умная Creta от южнокорейского автопрома

Умная Creta от южнокорейского автопромаавтомобиль аренда
Корейский автопром в короткие сроки сумел потеснить европейских и американских конкурентов, выводя на рынок доступные и качественные автомобили. Один из них — бюджетный паркетник Хендай Крета, который можно купить примерно за 13 тыс. долларов. Но главное, на чем акцентирует внимание производитель — обилие инновационных технологий. Именно оно позволило концерну позиционировать свой новый кросс как «умную Крету».
Hyundai Creta 2022 — инновационные корейские технологии и управление со смартфона
Хендай Крета — недорогой кроссовер с прекрасным оснащением получил очередное обновление. Сменив поколение, машина заодно поменяла и внешность, что сразу сняло с нее клеймо «скучный» кроссовер. Такая машина идеально подойдет для тех, кто не гонится за престижем, но ценит качество и функционал. Автомобиль достаточно надежный, поэтому активно используется в прокатных конторах. Обходится прокат Хюндай на порядок дешевле, чем конкуренты от «Ауди» или «Мерседес». Так, например, день аренды Hyundai в Дубае стоит около 50 долларов.
Аренда Hyundai Creta 2022
Производитель предлагает несколько 5 комплектаций Hyundai Creta: Prime, Classic, Family, Lifestyle, Prestige.
Почему так умна Крета:
- Внедрена система активной безопасности Smart Sense ™. Она превращает автомобиль из обычного транспортного средства во внимательного и умного компаньона, которого можно доверять.
- Водитель и пассажиры могут воспользоваться адаптивным круиз-контролем.
- Безопасность поддерживает система, предотвращающая столкновения.
- Есть система, контролирующая состояние водителя.
- Предусмотрен выбор режима движения.
- Имеются телематические сервисы Bluelink® и Mobikey — массу операций, от установки температуры в салоне до включения обогрева, можно выполнять через смартфон — дистанционно.
Установлены 4-цилиндровые двигатели объемом 1,6 и 2,0 л, работающие в паре с 6-ступенчатой коробкой (автомат или механика — по желанию). Максимальная скорость — 170 км/ч, разгон до 100 км/ч — 11,8 с. Средний расход топлива — 6,8 на 100 км. Основные конкуренты — Renault Kaptur, Mazda CX-30, Kia Seltos.
Салон от Hyundai — зона комфорта и безопасности
Стоит только заглянуть в новый Hyundai, чтобы понять — компания не экономит на комфорте. Несмотря на бюджетный сегмент, новая Крета изобилует техническими решениями, делающими пребывание людей в салоне легким и приятным.
Интерьер Hyundai Creta 2022
Что интересного в интерьере автомобиля:
- крыша панорамная, с люком;
- кресла из эко кожи;
- Hi-Fi мультимедиа Bose;
- двигатель запускается кнопкой;
- приборная панель Supervision c семидюймовым цветным дисплеем;
- беспроводная зарядка и много иных важных опций.
Внутри автомобиль простой и эргономичный. Здесь все под рукой и куча регулировок, чтобы подогнать кресла и руль под себя.
Компактные бюджетные кроссоверы набирают популярность по всему миру, и компания Hyundai делает автомобилистам одно из лучших предложений — умный кроссовер Creta. Эта недорогая, но смышленая машина станет надежным помощником и на городских улицах, и на скоростных автострадах.
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