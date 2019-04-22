В Братском Народном Банке проходит акция по приёму монет от населения

В Братском Народном Банке проходит акция по приёму монет от населенияБратский Народный Банк монеты
Братский Народный Банк уведомляет о проведении дня приёма монеты от населения. Акция «ДЕНЬ ПРИЕМА МОНЕТЫ ОТ НАСЕЛЕНИЯ» проходит в «Братском АНКБ» АО -с 22 по 27 апреля 2019 года.
Монета будет приниматься номиналами от 1 копейки. В качестве поощрения за участие в акции вы сможете получить памятные монеты номиналами 10 и 25 рублей (количество памятных монет ограничено).
Просим вас, по возможности, расфасовать монету по каждому номиналу отдельно.
Адреса проведения акции:
- г. Братск, ж.р. Центральный, ул. Комсомольская 43;
- г. Братск, ж.р. Энергетик, ул. Наймушина, 20;
- г. Иркутск, ул. Марата, 56.
Источник: Братский Народный Банк, 19.04.2019 г.
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