В Братском Народном Банке проходит акция по приёму монет от населения



Братский Народный Банк уведомляет о проведении дня приёма монеты от населения. Акция «ДЕНЬ ПРИЕМА МОНЕТЫ ОТ НАСЕЛЕНИЯ» проходит в «Братском АНКБ» АО -с 22 по 27 апреля 2019 года.

Монета будет приниматься номиналами от 1 копейки. В качестве поощрения за участие в акции вы сможете получить памятные монеты номиналами 10 и 25 рублей (количество памятных монет ограничено).
Просим вас, по возможности, расфасовать монету по каждому номиналу отдельно.

Адреса проведения акции:
  • г. Братск, ж.р. Центральный, ул. Комсомольская 43;
  • г. Братск, ж.р. Энергетик, ул. Наймушина, 20;
  • г. Иркутск, ул. Марата, 56.


Источник: Братский Народный Банк, 19.04.2019 г.




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