В Связь-Банке стартуют акция по кредитным каникулам



С 28 мая 2019 года в Связь-Банке стартовала традиционная акция «Мгновения весны» по поддержке клиентов, испытывающих временные трудности с выполнением кредитных обязательств.

Условия акции «Мгновения весны»: - При полном погашении перед Банком действующей просроченной задолженности по кредиту - накопленные пени Банком взиматься не будут.

Действие акции распространяется на все розничные кредитные продукты Связь-Банка, кроме кредитных карт и овердрафтов.

Акция продлится до 28 июня 2019 года.

Источник: Связь-Банк, 28 мая 2019



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