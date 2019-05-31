В Связь-Банке стартуют акция по кредитным каникулам

В Связь-Банке стартуют акция по кредитным каникуламСвязь-Банк акция кредитные каникулы
С 28 мая 2019 года в Связь-Банке стартовала традиционная акция «Мгновения весны» по поддержке клиентов, испытывающих временные трудности с выполнением кредитных обязательств.
Условия акции «Мгновения весны»: - При полном погашении перед Банком действующей просроченной задолженности по кредиту - накопленные пени Банком взиматься не будут.
Действие акции распространяется на все розничные кредитные продукты Связь-Банка, кроме кредитных карт и овердрафтов.
Акция продлится до 28 июня 2019 года.
Источник: Связь-Банк, 28 мая 2019
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