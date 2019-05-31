В Связь-Банке стартуют акция по кредитным каникулам

31.05.19

Связь-Банк

акция

кредитные каникулы

С 28 мая 2019 года в Связь-Банке стартовала традиционная акция «Мгновения весны» по поддержке клиентов, испытывающих временные трудности с выполнением кредитных обязательств.



Условия акции «Мгновения весны»: - При полном погашении перед Банком действующей просроченной задолженности по кредиту - накопленные пени Банком взиматься не будут.



Действие акции распространяется на все розничные кредитные продукты Связь-Банка, кроме кредитных карт и овердрафтов.



Акция продлится до 28 июня 2019 года.



Источник: Связь-Банк, 28 мая 2019





