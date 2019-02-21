Вниманию клиентов Операционного офиса «Алтайский» Новосибирского филиала ТКБ БАНК ПАО

Вниманию клиентов Операционного офиса «Алтайский» Новосибирского филиала ТКБ БАНК ПАОТранскапиталбанк
Публичное акционерное общество «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» / ТКБ БАНК ПАО (далее Банк), порядковый номер, присвоенный Банк России – 2210, ОГРН 1027739186970, Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 2210 от 02.06.2015 года, уведомляет вас о переподчинении «18» марта 2019 года Операционного офиса «Алтайский» Новосибирского филиала ТКБ БАНК ПАО, расположенного по адресу: 656002, г. Барнаул, пр-т Ленина 103-а/Профинтерна, д. 39 Головному офису Публичного акционерного общества «ТРАНСКАПИТАЛБАНК». Наименование Операционного офиса «Алтайский» Новосибирского филиала ТКБ БАНК ПАО после переподчинения: Операционный офис «Алтайский» Публичного акционерного общества «ТРАНСКАПИТАЛБАНК».
ТКБ БАНК
ТКБ БАНК
Все обязательства Публичного акционерного общества «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» перед клиентами Операционного офиса «Алтайский» Новосибирского филиала ТКБ БАНК ПАО сохраняют силу. Номера счетов клиентов Операционного офиса «Алтайский» Новосибирского филиала ТКБ БАНК ПАО будут изменены, о чем клиенты будут своевременно уведомлены. Изменение реквизитов не влечет за собой каких-либо изменений прав и обязанностей ТКБ БАНК ПАО по отношению к своим клиентам и контрагентам, а все договоры, заключенные с ТКБ БАНК ПАО ранее, сохраняют свое действие.
Остатки денежных средств с корреспондентского субсчета Новосибирского филиала Публичного акционерного общества "ТРАНСКАПИТАЛБАНК" К/с №30101810250040000841, открытого в Сибирском главном управлении Центрального банка Российской Федерации (БИК 045004841), будут переведены на корреспондентский субсчет Публичного акционерного общества «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» №30101810800000000388, открытый в ГУ Банка России по ЦФО (БИК 044525388). В связи с этим произойдет изменение платежных реквизитов (банковского идентификационного кода (БИК) и корреспондентского счета).
Новые платежные реквизиты в валюте Российской Федерации:
к/с 30101810800000000388, БИК 044525388, ТКБ БАНК ПАО.
По всем интересующим вас вопросам просим обращаться:
в Операционный офис «Алтайский» Новосибирского филиала ТКБ БАНК ПАО по телефону: +7 (3852) 28-92-42, адрес местонахождения: 656002, г. Барнаул, пр-т Ленина 103-а/Профинтерна, д. 39;
в Головной офис Банка по телефонам: +7 495 777-41-50 и +7 800 100-32-00 (для бесплатных звонков на территории России), адрес местонахождения: 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д.27/35.
Приносим вам извинения за доставленные неудобства.