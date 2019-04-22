Зарплатный проект Банка «Приморье» — выгодно, удобно и практично

Зарплатный проект Банка «Приморье» — выгодно, удобно и практичноБанк «Приморье» зарплатные карты
Клиенты Банка «Приморье» узнали о преимуществах зарплатного проекта для предприятий и сотрудников
Разговор о всех преимуществах зарплатного проекта Банка «Приморье» как для предприятий, так и для сотрудников шёл на обучающем семинаре, который прошёл 12 апреля во Владивостоке.
Так, Директор Департамента корпоративного бизнеса Банка «Приморье» Антон Сабадаш отмечает, что:
«Даже в такой, казалось бы, знакомой всем теме, как зарплатный проект, может быть много новой интересной и полезной информации. В частности, в Банке «Приморье» клиентам, оформившим зарплатный проект, устанавливается специальное бесплатное программное обеспечение, а также оперативное открытие зарплатных счетов и предоставление информации по счетам. Зачисление зарплаты проходит в течение двух часов, при этом предусмотрен расширенный банковский день — до 21 часа. Также отмечу, что сотрудникам организаций, в которых трудится от 10 человек, не нужно приходить в офисы Банка за зарплатными картами — наши специалисты организуют выдачу карт на территории клиента. Кроме того, каждого зарплатного клиента ведёт персональный менеджер Банка «Приморье». Учитывая, что Банк — региональный, все вопросы могут решаться в оперативном порядке, что также очень важно для клиентов.»Сотрудникам предприятий, открывших зарплатный проект в Банке «Приморье», также доступны специальные условия по розничным банковским продуктам, о чём сообщает начальник Отдела продаж розничных банковских услуг Банка «Приморье» Анастасия Васильцова:
«Так, для зарплатных клиентов выпускаются карты с пакетом услуг и повышенным cash-back до 6%, в зависимости от статуса карты. Кроме того, клиенты могут оформить потребительский кредит по льготной ставке от 9,9% годовых или рефинансировать действующие кредиты под такой же процент.
Также «западникам» Банка «Приморье» доступно специальное предложение по ипотеке — вычет из базовой ставки в размере 0,5%.»
Для заключения договора на зарплатный проект можно обратиться в Департамент корпоративного бизнеса по тел.: +7 (423) 222-56-83, либо в ближайший офис Банка «Приморье». Подробная информация о зарплатном проекте представлена на сайте Банка.
Источник: Банк «Приморье», 18.04.2019