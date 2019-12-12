Обмен испорченных купюр и монет

Куда обратиться для проведения обмена
Операцию замены российских рублей обязан провести любой банк на территории РФ. Услуга абсолютно бесплатна, полный номинал обмененных банкнот выдается наличными или перечисляется на банковский счет. В каждой финансовой организации есть инструменты, позволяющие установить подлинность по первичным признакам, но если у кассира возникают вопросы, он может отправить деньги на экспертизу в ЦБ.
Испорченные купюры и монеты
Испорченные купюры и монеты
Составляется соответствующее заявление, в нем указываются контактные и паспортные данные человека, который принес деньги на обмен, обсуждаются варианты возврата номинала банкнот в случае, если ЦБ подтвердит подлинность. Оплачивать экспертизу не нужно, она бесплатна. На проверку уходит около 7 дней.
В кассе финансовой организации можно обменять монеты со следами химического воздействия, потерявшие форму или бракованные. Монета может быть поломана, изогнута, сплющена или обожжена, и ее поменяют по номиналу. Главное — ее подлинность не должна вызывать сомнений. Кроме того, принимаются к обмену только монеты, сохранившие не менее 75% площади, еще одним условием является беспрепятственное визуальное определение номинала.
Какие деньги меняются, а какие — нет
Деньги, которые сохранили более 55%, обменяют в кассе финансовой организации без дополнительный хлопот. Замене также, подлежат платежные средства:
- порванные на фрагменты и склеенные;
- склеенные из разных банкнот, но при условии, что фрагменты не одинаковые;
- потерявшие свечение в УФ-лучах;
- изменившие окраску;
- содержащие надписи и пятна.
Главное — должно отчетливо просматриваться изображение. Не обменяют банкноту, склеенную из графически одинаково оформленных частей, а также деньги, сохранившие менее 55% площади. Не подлежат обмену банкноты, на которых не видно изображение, имеются следы специального средства, используемого для защиты от хищений.
Лимитов на обмен ветхих платежных средств национальной валюты не предусмотрено.
Обмен иностранных банкнот
С обменом иностранных валют все сложнее, за операцию банки могут брать комиссию, размер которой зависит от степени ветхости. Обратиться можно в кассу любого банка, который осуществляет обмен валют по конкретному направлению. Доллары, евро, фунты и гривны поменять проще всего, в то время как с валютами других стран не всегда работают обменники. Если банкноту менять отказались, а деньги нужны срочно, воспользуйтесь сервисами, где выдают займы наличными.
Монеты иностранных государств и слишком ветхие купюры отказываются принимать. Но, если номинал банкноты достаточно большой, попросите провести процедуру инкассо, когда платежные средства отправляются в национальный банк государства, где были выпущены. Комиссия достигает 30% от стоимости, но не менее фиксированной суммы, установленной финансовой организацией. Процедура длится несколько месяцев и не гарантирует компенсацию.