Обзор форекс брокера RoboForex

Что такое RoboForex?

Достоинства и недостатки RoboForex



Штаб-квартира: Белиз

Регулирование: CySEC, IFSC



Инструменты: 8 классов активов с Форекс, акциями, индексами, ETF, продовольственными товарами, энергоносителями, металлами и криптовалютами



Платформы: MT4, MT5, cTrader, RTrader



Минимальный депозит: $10



Базовая валюта: USD, EUR, RUB, CNY, GOLD, BTC



Демо-счёт: доступен для участия в демо-конкурсах



EUR/USD: спред 1,4 пипс



Обучение: подробное обучение с исследованиями и уникальным конструктором R-стратегии



Служба поддержки: 24/7



Награды



RoboForex awards RoboForex awards

RoboForex: надёжное предложение или обман?

Соответствует ли RoboForex законодательству?



RoboForex license RoboForex license

Как защищены трейдеры?

Кредитное плечо

Типы счетов



RoboForex accounts RoboForex accounts

Комиссии

Спреды



Актив/ пара Спред RoboForex Спред FxPro Спред GO Markets

Спред EUR/USD 1,4 пипс 1,2 пипс 1,2 пипс

Спред сырой нефти WTI 4,2 5 1,9

Спред на золото 1 балл 27 1,4 балла





RoboForex spread RoboForex spread

Инструменты



RoboForex leverage RoboForex leverage

Депозиты и вывод средств

Варианты депозита

Размер минимального депозита RoboForex

Сравнение минимального депозита RoboForex с другими брокерами



RoboForex Большинство остальных брокеров

Минимальный депозит $250 $500



Вывод средств



RoboForex deposit and withdrawal RoboForex deposit and withdrawal

Торговые платформы

Плюсы

MT4, MT5, проприетарный RTrader, cTrader



Копи-трейдинг, социальный трейдинг и технические индикаторы



Богатый выбор программного обеспечения для разных видов трейдеров



Нет ограничений на торговые стратегии



Быстрое исполнение и выбор методов



Торговые платформы доступны на разных языках



Минусы

Условия могут отличаться в зависимости от выбранного юридического лица и платформы



Каждая платформа имеет разные цены и комиссии



Веб-платформа

Компьютерные платформы

Мобильные платформы



RoboForex platform RoboForex platform

Копи-трейдинг

Служба клиентской поддержки

Обучение



RoboForex research RoboForex research

Заключение

Брокер RoboForex Group признан самыми уважаемыми экспертами финансового рынка. Он работает с 2009 года посредством двух компаний: RoboForex с сервисами по всему миру и расположенной на Кипре RoboMarkets Ltd, поддерживаемой странами ЕС и ЕЭЗ.На протяжении своего существования этот брокер обслуживал многочисленных клиентов из разных стран и получил определённый уровень признания за продвинутые торговые предложения и индивидуальные условия под разные стили, размеры торгов и портфелей. Одним из достоинств RoboForex является широкий выбор торговых приложений и платформ. Выбирать можно из MetaTrader, cTrader и проприетарного RTrader.Кроме множества созданных технологий для торговли, RoboForex реализует проект нового типа ContestFX. Здесь ежедневно и ежемесячно проводятся конкурсы на демонстрационных счетах, а призы отправляются на реальные счета, позволяя начать настоящие торги.RoboForex имеет репутацию надёжного брокера для торговли посредством располагающегося на Кипре юридического лица. Этот брокер работает на рынке довольно давно и обслуживает множество трейдеров. У него имеется достаточно богатый выбор типов счетов, торговых платформ, эксклюзивные и бесплатные торговые сигналы и инструменты для исследований. Также есть подходящие для продвинутых трейдеров торговые возможности.Среди недостатков можно назвать международное предложение через оффшор, где условия отличаются. Также здесь более высокие торговые комиссии для CFD и нет круглосуточной пользовательской поддержки.Этот брокер обслуживает многочисленных клиентов с примерно 800000 трейдеров из 170 стран мира и имеет поддержку на 18 языках. Особое внимание уделяется развитию торговых предложений с применением инновационных технологий и современных инструментов торговли.RoboForex за свои разработки и предложения получил более 20 наград в этой отрасли. Брокер регулярно занимается спонсорством и международной деятельностью. В частности, в данный момент это официальный спонсор команды «Старикович-Хескес» на ралли Дакар и официальный спонсор бойца Муай Тай Андрея Кулебина.RoboForex может считаться надёжным брокером, поскольку регулируется в Европе CySEC. Это делает его торговой средой с риском низкого уровня. Если же фирма полностью оффшорная, риски высоки и лучше держаться от неё подальше.RoboForex Group зарегистрировала две компании. Это европейский брокер RoboMarkets Ltd с регулированием со стороны CySEC. И это международный брокер Форекс RoboForex Ltd с регистрацией IFSC в Белизе.Хотя не рекомендуется торговать через оффшорных брокеров из-за отсутствия нормативных ограничений, наличие лицензии авторитетной организации улучшает положение дел и позволяет считать RoboForex безопасным торговым брокером.Существует множество правил и нормативных требований для обеспечения защищённой и справедливой торговой среды. Соблюдение этих правил регулярно проверяется, в случае нарушения компания может быть оштрафована.RoboForex имеет защиту от отрицательного баланса, чтобы трейдеры не несли потерь. Средства трейдеров хранятся на отдельных счетах в крупных банках. Компания участвует в компенсационном фонде, обеспечивая страхование трейдеров. Это позволяет назвать её надёжным выбором, поскольку она соответствует правилам CySEC.RoboForex имеет программу страхования Civil Liability с лимитом 5 млн евро. Это обеспечивает одно из лучших на рынке покрытий на случаи мошенничества, ошибок, небрежности и других рисков, способных привести к финансовым потерям у клиентов.Если вы хотите пользоваться высокими уровнями кредитного плеча для получения максимальной прибыли, RoboForex поможет в этом. Кредитное плечо способно вовремя повысить вашу возможную прибыль при помощи открытия нескольких начальных счетов. При этом нужно уметь пользоваться кредитным плечом, поскольку возможные убытки оно также увеличивает многократно.Уровни кредитного плеча в RoboForex определяются разными средствами и устанавливаются в соответствии с нормативными требованиями.Торгуя при помощи глобальной организации RoboForex, трейдеры могут подать заявку на кредитное плечо 1:400, 1:500 или даже максимум 1:2000, если подтвердят свой профессиональный статус. Если трейдер резидент Европы или торгует посредством кипрской компании RoboForex, соблюдаются правила ESMA. Здесь кредитное плечо снижено максимум до 1:30 для инструментов Форекс и 1:5 для криптовалют и т.д.RoboForex предлагает 6 типов счетов для различных потребностей и требований клиентов. В качестве базовой валюты счёта можно применять национальную валюту, в том числе доллары США, евро, рубли, CNY, GOLD, BTC. Было упрощено пополнение счёта.Отличной опцией для начала торгов является Cent Account. Тут можно тестировать роботов и роботов с плавающим спредом. Можно использовать узкие спреды от 0 пипс с дополнительной комиссией. Опытные профессионалы найдут здесь подходящие для себя условия. Желающие смогут подать заявку на открытие счёта без свопов.Достоинством RoboForex является тот факт, что торговые издержки основываются на узких институциональных спредах от 0 пипс. Они доступны посредством быстрого исполнения ордеров на основе технологий, 6 валютных счетов и микросчетов, множества инвестиционных программ. В таблице показана структура комиссий RoboForex, включая комиссии на пополнение счетов.Спреды RoboForex зависят от уровня учётной записи трейдера. Чем выше этот уровень, тем лучше предложения по спредам. Проверьте условия в зависимости от вашего типа учётной записи.Для лучшего понимания спреда посмотрим на комиссию в стандартной учётной записи. Здесь она включена в плавающий спред от 1,3 пипс без дополнительных комиссионных. Средний спред между биткоинами и долларами США составляет 341. Также даётся сравнение RoboForex с популярными брокерами CFD.Комиссии в Cent Account предлагают торги меньшего размера со спредом от 1,3 пипс. Счета R Trader, ECN и Prime основаны на межбанковском спреде от 0 пипс и комиссионных в качестве затрат. Например, если продать в паре GBPUSD на $1000000, комиссия через счёт ECN составит $20.Никогда не стоит забывать о комиссии за перенос позиций и овернайт. Она может составлять около -0,6 для коротких позиций по евро/долларам США и -0,052 для удерживаемых дольше одного дня длинных позиций. Можно сравнить комиссии с ещё одним популярным брокером BD Swiss.Ассортимент предложений включает в себя основные мировые рынки с восемью классами активов вроде Форекс, акций, индексов, ETF, продовольственных товаров, энергии, металлов и более 6 криптовалют. Торговать можно с применением кредитного плеча.Всё управление средствами и транзакции выполняются через раздел онлайн-счёта. Здесь можно запросить вывод средств, проверить статус обработки и внести средства.Существует более 20 способов пополнить счёт. Среди них банковский перевод, оплата картой, электронные кошельки Skrill, Neteller, POLi, fasapay.Минимальный депозит в случае с RoboForex равен $10 для счёта первого уровня Pro-standard или Pro-cent.При открытии можно выбрать уровень счёта, а при желании можно торговать бесплатно через демо-счёт.Нужно не забывать проверить маржинальные требования и условия торгового инструмента. В зависимости от выбранной стратегии суммы в размере $10 может оказаться недостаточно.RoboForex не берёт комиссию на депозит и многие варианты вывода, когда покрываются все расходы. Среди вариантов вывода RoboForex банковский перевод и кредитные карты.На некоторых вариантах выводы берётся комиссия. Skrill и AdvCash прибавляют комиссию 1% за обработку. При выводе на карты Visa добавляется 2,6% + $1,3.Поскольку это высокотехнологичный брокер, RoboForex предлагает богатый выбор торговых платформ. Это позволяет удовлетворить различные требования и выбрать вариант по своему стилю.Главное предложение известно своими производительными платформами MT4 и MT5. Предлагается также cTrader. Ещё RoboForex создала собственную платформу R Web Trader и R Mobile Trader.Все они доступны в веб-браузере и в качестве отдельных приложений для получения доступа к всестороннему анализу и панели инструментов для профессионалов или внутридневных трейдеров.На приложениях для ПК можно задействовать конструктор стратегий R trader. Это бесплатный и удобный инструмент для автоматизации работы трейдеров. Навыков программирования при этом не требуется.В обоих случаях даётся полный контроль над позициями и ордерами. Функциональность одинаковая с наиболее быстрыми в индустрии графиками и продвинутыми инструментами анализа, которые обладают понятным внешним видом.MT4 является наиболее популярной платформой с расширенной функциональностью графиков, роботами и индикаторами. Здесь можно применять любую торговую стратегию. Это один из главных факторов, который даёт возможность проводить мощный технический анализ.Если вы отдаёте предпочтение последней версии MetaTrader MT5, можно выбрать между сетью и системой хеджирования посредством четырёх типов исполнения. Здесь имеются комплексные инструменты анализа, глубина рынка и мультивалютный тестер плюс данные из множества профессиональных источников вроде компаний FxWirePro и Claws & Horns.Если у вас в руках только смартфон, вы всё равно можете проверять открытые позиции и смотреть обновления рынка при помощи мобильных версий платформ. Они предлагаются бесплатно.Этот брокер предлагает индивидуальные инструменты и решения для инвестиций. Можно выбрать копи-трейдинг или получить решение для рыночных профессионалов. Платформа CopyFX идеальна для простых и надёжных инвестиций с выбором среди свыше 1000 трейдеров. Платформа RoboForex RAMM даёт возможность извлекать прибыль не только от копирования сделок, но и благодаря улучшенной системе управления рисками и инструментам оптимизации.Этот брокер содержит службу поддержки с круглосуточным доступом через чат, электронную почту, международные телефонные звонки. Предлагаются услуги обратного звонка и поддержка 11 языков.Некоторые трейдеры в комментариях пишут, что поддержка не отвечала на их запросы. При тестовой проверке подобных проблем не наблюдалось.Последним пунктом обзора RoboForex является обучение и аналитическая функциональность вместе с инструментами исследования и материалами для новичков.RoboForex предлагает различное обучение. Вы сможете повысить свои навыки и принимать участие в торговых конкурсах. В личном кабинете есть анализ рынка, технический анализ с применением профессиональной торговой аналитики и набор торговых инструментов.Имеется доступ к истории транзакций и торговле сроком до года. Даются превосходные инструменты исследования, в том числе новостная лента, калькуляторы, конструктор стратегий и торговые идеи. Всё это дополняет функциональные возможности представленных платформ.Анализ RoboForex показывает брокера с хорошим регулированием и большим выбором технологических решений. Здесь найдут что-то подходящее для себя трейдеры любого размера и стратегий, даже новички. Предлагаются качественные платформы, множество активов и счетов с разными вариантами валют. Доступны роботизированные системы и инвестиции, торговля с применением многочисленных инструментов. Можно получать доступ к обучающим материалам и аналитическим исследованиям, принимать участие в конкурсах. Это оказывает значительную помощь в освоении торгового процесса и приводит к росту доверия и численности клиентов этого брокера.