Ограничения по начислению процентов краткосрочных потребительских микрозаймов

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Ограничения по начислению процентов краткосрочных потребительских микрозаймов13.01.17 Кредит микрофинансирование МФО микрозаем
Микрофинансовым организациям (МФО) ограничили начисление процентов по микрозаймам.
С 1 января 2017 года вступили в силу статьи 12 и 12.1 Федерального закона «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях" от 02.07.2010 N 151-ФЗ, которыми вводится запрет на взыскивать с заёмщиков Микрофинансовыми организациями (МФО) необоснованно высоких процентов по потребительским микрозаймам. В чём же причина ограничения процентов по микрозаймам? Причина проста как мир - Микрофинансовые организации (МФО), стремясь к получению сверхдоходов, оформляют выдачу микрозаймов мгновенно и практически без проверки платежеспособности клиента.
ограничение процентов по микрозаймам
Микрозайм — это небольшой кредит, который предоставляется на короткий промежуток времени, и как правило, без подтверждения и проверки платёжеспособности заёмщика.
В статье 2 ФЗ N 151-ФЗ от 02.07.2010 понятие «микрозаём» описано так:
3) микрозаем - заем, предоставляемый займодавцем заёмщику на условиях, предусмотренных договором займа, в сумме, не превышающей предельный размер обязательств заёмщика перед займодавцем по основному долгу, установленный настоящим Федеральным законом;
Согласно ФЗ № 151 от 2 июля 2010 года сумма микрозайма, выдаваемого одному заёмщику не может превышать один миллион рублей. Фактическая же выдача микрозаймов в размере до 30 – 50 т.р. оформляется только при наличии паспорта и естественно без проверки платежеспособности клиента.
Федеральным законом № 151 от 2 июля 2010г. предусмотрены два вида ограничений по начислению Микрофинансовыми организациями (МФО) процентов по оформленным потребительским микрозаймам, а именно:
Банк России даёт пояснение сути ограничений, вводимых ФЗ № 151, который сводится к следующему:
1. С 1 января 2017 года вступает в силу трехкратное ограничение начисления процентов по договору потребительского микрозайма, заключенному начиная с этой даты.
Если срок возврата по договору не превышает одного года, микрофинансовые организации (МФО) не вправе начислять заёмщику – физическому лицу проценты после того, как их сумма достигнет трёхкратного размера суммы займа.
Так, например, при займе в 5000 рублей задолженность заёмщика, ни в какой момент времени не может превысить 20000 рублей. Эта сумма включает в себя:
Банк России обращает внимание заёмщиков на то, что установленное на размер процентов ограничение не распространяется по закону на неустойку (штрафы, пени), а также на платежи за услуги, оказываемые ему за отдельную плату.
Вот как об этом говорится в Федеральном законе от 02.07.2010 N 151-ФЗ (в ред. от 03.07.2016) "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017):
Статья 12. Ограничения деятельности микрофинансовой организации (в ред. Федерального закона от 29.12.2015 N 407-ФЗ)
2. Второе ограничение касается просрочки возврата краткосрочного (до одного года) потребительского микрозайма: после возникновения просрочки МФО может начислять должнику проценты только на оставшуюся (непогашенную) часть суммы основного долга, однако начисление прекратится, как только проценты, достигнут двукратного размера этой суммы.
При этом МФО сможет вновь начать начисление процентов только после частичного погашения заемщиком займа и (или) уплаты причитающихся процентов.
Неустойка (штрафы, пени) должна начисляться только на не погашенную заемщиком часть суммы основного долга.
Так, например, если непогашенная часть по просроченному договору составляет 5000 рублей, сумма, взимаемая с заемщика, будет равна 15000 рублей, которые включают сумму просроченной задолженности – 5000 рублей и начисленные проценты – 10000 рублей (5000 рублей х2).
Информацию об этих ограничениях каждая МФО обязана размещать на первой странице краткосрочного договора потребительского займа перед таблицей с индивидуальными условиями договора.
В Федеральном законе от 02.07.2010 N 151-ФЗ "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях" (с изм. и доп.) об этом ограничении говорится так:
Статья 12.1. Особенности начисления процентов и иных платежей при просрочке исполнения обязательств по займу (введена Федеральным законом от 03.07.2016 N 230-ФЗ)Источники:
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Автор проекта: Галина Парфирьевна
экономист
Работала в крупнейших банках Казахстана и России. Пишет аналитические и обзорные статьи про депозиты, кредиты, ипотеке и другие банковские услуги для населения и предпринимателей. Официальный сайт Банкирши.
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