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Ограничения по начислению процентов краткосрочных потребительских микрозаймов 13.01.17 Кредит микрофинансирование МФО микрозаем



Микрофинансовым организациям (МФО) ограничили начисление процентов по микрозаймам.





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Микрозайм — это небольшой кредит, который предоставляется на короткий промежуток времени, и как правило, без подтверждения и проверки платёжеспособности заёмщика.

— это небольшой кредит, который предоставляется на короткий промежуток времени, и как правило, без подтверждения и проверки платёжеспособности заёмщика.

В статье 2 ФЗ N 151-ФЗ от 02.07.2010 понятие «микрозаём» описано так:

3) микрозаем - заем, предоставляемый займодавцем заёмщику на условиях, предусмотренных договором займа, в сумме, не превышающей предельный размер обязательств заёмщика перед займодавцем по основному долгу, установленный настоящим Федеральным законом;

Согласно ФЗ № 151 от 2 июля 2010 года сумма микрозайма, выдаваемого одному заёмщику не может превышать один миллион рублей. Фактическая же выдача микрозаймов в размере до 30 – 50 т.р. оформляется только при наличии паспорта и естественно без проверки платежеспособности клиента.



Федеральным законом № 151 от 2 июля 2010г. предусмотрены два вида ограничений по начислению Микрофинансовыми организациями (МФО) процентов по оформленным потребительским микрозаймам, а именно:

Трёхкратное ограничение начисления процентов по договору потребительского микрозайма.

Прекращение начисления процентов по просроченным займам, как только проценты, достигнут двукратного размера непогашенной части долга.



Банк России даёт пояснение сути ограничений, вводимых ФЗ № 151, который сводится к следующему:



1. С 1 января 2017 года вступает в силу трехкратное ограничение начисления процентов по договору потребительского микрозайма, заключенному начиная с этой даты.



Если срок возврата по договору не превышает одного года, микрофинансовые организации (МФО) не вправе начислять заёмщику – физическому лицу проценты после того, как их сумма достигнет трёхкратного размера суммы займа.



Так, например, при займе в 5000 рублей задолженность заёмщика, ни в какой момент времени не может превысить 20000 рублей. Эта сумма включает в себя:

сумму займа в размере 5000 рублей



начисленные проценты в размере 15000 рублей (5000 рублей х 3).



Банк России обращает внимание заёмщиков на то, что установленное на размер процентов ограничение не распространяется по закону на неустойку (штрафы, пени), а также на платежи за услуги, оказываемые ему за отдельную плату.



Вот как об этом говорится в Федеральном законе от 02.07.2010 N 151-ФЗ (в ред. от 03.07.2016) "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017):

Статья 12. Ограничения деятельности микрофинансовой организации (в ред. Федерального закона от 29.12.2015 N 407-ФЗ)

1. Микрофинансовая организация не вправе:

9) начислять заемщику - физическому лицу проценты по договору потребительского займа, срок возврата потребительского займа по которому не превышает одного года, за исключением неустойки (штрафа, пени) и платежей за услуги, оказываемые заемщику за отдельную плату, в случае, если сумма начисленных по договору процентов достигнет трехкратного размера суммы займа. Условие, содержащее данный запрет, должно быть указано микрофинансовой организацией на первой странице договора потребительского займа, срок возврата потребительского займа по которому не превышает одного года, перед таблицей, содержащей индивидуальные условия договора потребительского займа; (в ред. ФЗ от 03.07.2016 N 230-ФЗ)

2. Второе ограничение касается просрочки возврата краткосрочного (до одного года) потребительского микрозайма: после возникновения просрочки МФО может начислять должнику проценты только на оставшуюся (непогашенную) часть суммы основного долга, однако начисление прекратится, как только проценты, достигнут двукратного размера этой суммы.



При этом МФО сможет вновь начать начисление процентов только после частичного погашения заемщиком займа и (или) уплаты причитающихся процентов.



Неустойка (штрафы, пени) должна начисляться только на не погашенную заемщиком часть суммы основного долга.



Так, например, если непогашенная часть по просроченному договору составляет 5000 рублей, сумма, взимаемая с заемщика, будет равна 15000 рублей, которые включают сумму просроченной задолженности – 5000 рублей и начисленные проценты – 10000 рублей (5000 рублей х2).



Информацию об этих ограничениях каждая МФО обязана размещать на первой странице краткосрочного договора потребительского займа перед таблицей с индивидуальными условиями договора.

В статье 2 ФЗ N 151-ФЗ от 02.07.2010 понятие «микрозаём» описано так:Согласно ФЗ № 151 от 2 июля 2010 года сумма микрозайма, выдаваемого одному заёмщику не может превышать один миллион рублей. Фактическая же выдача микрозаймов в размере до 30 – 50 т.р. оформляется только при наличии паспорта и естественно без проверки платежеспособности клиента.Федеральным законом № 151 от 2 июля 2010г. предусмотрены два вида ограничений по начислению Микрофинансовыми организациями (МФО) процентов по оформленным потребительским микрозаймам, а именно:Банк России даёт пояснение сути ограничений, вводимых ФЗ № 151, который сводится к следующему:1. С 1 января 2017 года вступает в силу трехкратное ограничение начисления процентов по договору потребительского микрозайма, заключенному начиная с этой даты.Если срок возврата по договору не превышает одного года, микрофинансовые организации (МФО) не вправе начислять заёмщику – физическому лицу проценты после того, как их сумма достигнет трёхкратного размера суммы займа.Так, например, при займе в 5000 рублей задолженность заёмщика, ни в какой момент времени не может превысить 20000 рублей. Эта сумма включает в себя:Банк России обращает внимание заёмщиков на то, что установленное на размер процентов ограничение не распространяется по закону на неустойку (штрафы, пени), а также на платежи за услуги, оказываемые ему за отдельную плату.Вот как об этом говорится в Федеральном законе от 02.07.2010 N 151-ФЗ (в ред. от 03.07.2016) "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017):2. Второе ограничение касается просрочки возврата краткосрочного (до одного года) потребительского микрозайма: после возникновения просрочки МФО может начислять должнику проценты только на оставшуюся (непогашенную) часть суммы основного долга, однако начисление прекратится, как только проценты, достигнут двукратного размера этой суммы.При этом МФО сможет вновь начать начисление процентов только после частичного погашения заемщиком займа и (или) уплаты причитающихся процентов.Неустойка (штрафы, пени) должна начисляться только на не погашенную заемщиком часть суммы основного долга.Так, например, если непогашенная часть по просроченному договору составляет 5000 рублей, сумма, взимаемая с заемщика, будет равна 15000 рублей, которые включают сумму просроченной задолженности – 5000 рублей и начисленные проценты – 10000 рублей (5000 рублей х2).Информацию об этих ограничениях каждая МФО обязана размещать на первой странице краткосрочного договора потребительского займа перед таблицей с индивидуальными условиями договора.

В Федеральном законе от 02.07.2010 N 151-ФЗ "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях" (с изм. и доп.) об этом ограничении говорится так:

Статья 12.1. Особенности начисления процентов и иных платежей при просрочке исполнения обязательств по займу (введена Федеральным законом от 03.07.2016 N 230-ФЗ)

1. После возникновения просрочки исполнения обязательства заемщика - физического лица по возврату суммы займа и (или) уплате причитающихся процентов микрофинансовая организация по договору потребительского займа, срок возврата потребительского займа по которому не превышает одного года, вправе продолжать начислять заемщику - физическому лицу проценты только на не погашенную им часть суммы основного долга. Проценты на не погашенную заемщиком часть суммы основного долга продолжают начисляться до достижения общей суммы подлежащих уплате процентов размера, составляющего двукратную сумму непогашенной части займа. Микрофинансовая организация не вправе осуществлять начисление процентов за период времени с момента достижения общей суммы подлежащих уплате процентов размера, составляющего двукратную сумму непогашенной части займа, до момента частичного погашения заемщиком суммы займа и (или) уплаты причитающихся процентов.



2. После возникновения просрочки исполнения обязательства заемщика - физического лица по возврату суммы займа и (или) уплате причитающихся процентов микрофинансовая организация по договору потребительского займа, срок возврата потребительского займа по которому не превышает один год, вправе начислять заемщику - физическому лицу неустойку (штрафы, пени) и иные меры ответственности только на не погашенную заемщиком часть суммы основного долга.



3. Условия, указанные в частях 1 и 2 настоящей статьи, должны быть указаны микрофинансовой организацией на первой странице договора потребительского займа, срок возврата потребительского займа по которому не превышает один год, перед таблицей, содержащей индивидуальные условия договора потребительского займа. Источники:

Сообщение Банка России от 01.01.2017 года - «Ограничено начисление процентов по краткосрочным микрозаймам»



Федеральный закон от 02.07.2010 N 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (с изменениями и дополнениями)



Федеральный закон от 03.07.2016 N 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О МИКРОФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ"» В Федеральном законе от 02.07.2010 N 151-ФЗ "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях" (с изм. и доп.) об этом ограничении говорится так:Источники: Комментариев пока нет. Коментирование отключено Комментариев пока нет.



