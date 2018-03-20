Островок безопасности Сбербанка для потерявшихся детей

- Обучает ребёнка правилам безопасности вдали от своего дома.
- Оказывает первую помощь потерявшимся детям.
- Знакомит будущего клиента с банком.
«Островок безопасности Сбербанка»— это место, куда ребёнок может обратиться за помощью в случае сложной ситуации, и где работники банка сделают всё, чтобы помочь ему быстро вернуться к родителям.
Для этого родителям желательно организовать для ребёнка экскурсию в любое отделение банка, показать работников за стойками и консультанта в зале, к которым ребёнок должен обратиться в случае необходимости. Ребёнок должен знать, где в основном расположены филиалы Сбербанка - в заметных местах, вблизи крупных торговых центров, вблизи крупных станций метро и вокзалов, в деловых центрах... И самое главное, ребёнок должен отличать яркий запоминающийся логотип Сбербанка, и ярко зелёные вывески с надписью «Сбербанк России». При поездках по городу показывайте ребёнку здания Сбербанка и обращайте его внимание на оформление вывесок и логотипа банка:
Логотип Сбербанка
Социальный проект Сбербанка рассматривает любой офис Сбербанка как ещё одно место, помимо полицейского участка, куда может прийти каждый ребёнок, если он потеряется. Детские «Островки безопасности Сбербанка» гарантируют, что любой потерявшийся ребёнок, обратившийся за помощью в отделение Банка, будет находиться в безопасном месте под присмотром нашего сотрудника. Также сотрудники Банка, свяжутся со скорой помощью и полицией, чтобы сообщить о потерявшемся.
Вот как о проекте«Островок безопасности» говорит Заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Торбахов:
«Согласно стратегии развития, Сбербанк строит экосистему, которая подразумевает не только финансовые продукты, но и социальные программы, направленные на различные группы наших клиентов. Проект, нацеленный на заботу о детях, как о наиболее незащищённой категории, это вклад банка в наше общее будущее».
Как работает система «Островок безопасности»
Схема работы системы «Островок безопасности» Сбербанка сводится к следующему:
- Потерявшийся ребенок обращается в любое отделение Сбербанка (в часы работы)
- Потерявшийся ребенок будет находиться под присмотром сотрудников отделения
- Уполномоченный сотрудник отделения свяжется со скорой помощью, полицией и семьей (при наличии контактов)
- До приезда родителей и полиции потерявшийся ребенок будет в теплом безопасном отделении банка
Обучение ребёнка правилам безопасности
В обязанность родителей входит задача рассказывать детям о правилах безопасности на улице и в общественных местах, периодически проверяя полученные ребёнком знания и навыки. При совместных прогулках стоит на практике проверять, как усвоены знания и навыки. Это поможет предотвратить неприятности в дальнейшем.
По данным Поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» в России ежегодно теряется 50 тысяч детей, большинство из них теряются в многолюдных местах (в торговых центрах, в метро, на вокзалах в парках, на улице…). Дети, оказавшиеся на улице одни, часто не знают, как себя вести в данной ситуации, к кому можно обращаться, а кому доверять нежелательно. Поэтому детей и надо заранее обучать тому, как правильно действовать, если они вдруг потеряются.
Специалисты Сбербанка России и Поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» совместными усилиями разработали 8 правил безопасности для родителей и детей. Эти правила на сайте Сбербанка излагает Председатель Поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Григорий Сергеев.
8 правил безопасности для родителей и детей.
Основы безопасности детей состоят из соблюдения следующих кравил:
- Заучите с ребёнком его Имя, Фамилию, адрес, контактный телефон мамы или папы и вложите в карман детской одежды записку с этими данными. Ребёнок должен знать, что эта записка поможет прохожим связаться с родителями.
- Опишите ребёнку людей, к которым можно обращаться за помощью. Это могут быть взрослые с детьми, полицейские, работника ближайших магазинов, охранники и сотрудники Сбербанка. Научите ребёнка узнавать офисы Сбербанка Обращать внимание на характерную зелёную вывеску.
- Никогда не оставляйте ребёнка одного на детской площадке, в машине. во дворе, даже на 5 минут.
- Сфотографируйте ребёнка при выходе из дома в той одежде в которой он будет в общественном месте. Если ребёнок потеряется, вы сможете быстрее начать его поиск, показывая эту фотографию.
- Строго разъясните, что нельзя уходить с незнакомыми людьми. Расскажите, что взрослый человек никогда не обратится за помощью к ребёнку.
- Никогда, даже в порыве самого сильного гнева не указывайте ребёнку на дверь. Дети воспринимают в всерьёз ваши поступки и слова и могут действительно уйти.
- Научите ребёнка кричать, если кто-то силой пытается его увести (Я вас не знаю!). Окружающие должны понять, что ребёнок в беде.
- Если ребёнок потерялся, то он должен остановиться и ждать, посмотреть по сторонам и позвать родителей.
Где можно пройти обучающий тест безопасности для детей.
Ценность социального сервиса Сбербанка «Островок безопасности» заключается в том, что банк на своём сайте предлагает ребёнку вместе с родителями периодически проходить обучающий тест, который поможет ребёнку закрепить некоторые знания и быть готовым к неожиданным ситуациям.
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