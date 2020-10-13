Памятная монета в 25 рублей, посвящённая самоотверженному труду медицинских работников



12 октября 2020 года Банк России выпустил в обращение памятную монету из недрагоценного металла номиналом 25 рублей - «Памятная монета, посвящённая самоотверженному труду медицинских работников».

С начала эпидемии коронавирусной инфекции система здравоохранения России работает слаженно, а самоотверженные усилия медицинских работников сыграли большую роль в борьбе с короновирусом, позволив защитить жизнь, сберечь здоровье сотен тысяч граждан страны.

Вот что сказал Путин в ходе рабочего совещания по санитарно-эпидемиологической ситуации в стране:
« Вся система медицинской помощи в период эпидемии в целом сработала организованно. Мы существенно нарастили её возможности. Этот факт и самоотверженные усилия медицинских работников сыграли большую роль в борьбе с угрозой коронавируса, позволив защитить жизнь, сберечь здоровье сотен тысяч граждан страны.»



Поэтому подвиг медицинских работников в борьбе за жизнь и здоровье россиян в период вспышки коронавирусной инфекции достоин того, чтобы его увековечили в монете, которая выглядит так:
25 рублей посвящённых самоотверженному труду медицинских работников (90493 bytes)
25 рублей посвящённых самоотверженному труду медицинских работников


На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, над ним вдоль канта — надпись полукругом: «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ», обрамленная с обеих сторон сдвоенными ромбами, справа — товарный знак Московского монетного двора, внизу под гербом в центре в три строки — надпись: «БАНК РОССИИ», номинал монеты: «25 РУБЛЕЙ», дата: «2020 г.».

На оборотной стороне монеты (каталожный № 5015-0054) изображены два медицинских работника — женщина и мужчина — в защитных костюмах с реанимационными чемоданами на фоне здания медицинского учреждения и кареты скорой помощи.

Памятная монета номиналом 25 рублей имеет форму круга .

На лицевой и оборотной сторонах монеты по окружности имеется выступающий кант.

Боковая поверхность монеты рифлёная.

Монета имеет следующие основные характеристики:

«Памятная монета, посвящённая самоотверженному труду медицинских работников»
Номинал25 рублей
Металлнедрагоценный металл
Диаметр, мм27,0
Тираж монеты (млн.шт.)5,0
Каталожный номер (№)5015-0054


Выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приёму по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений.



Для сведения

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время выступления на правительственном часе в Госдуме озвучил данные по привлечённым к работе с короновирусом медикам:
«Медицинские работники — больше 400 тысяч, которые сегодня оказывают медицинскую помощь, это более 110 тысяч врачей, более 240 тысяч среднего медперсонала, в том числе участвует младший медперсонал, водители скорой помощи, обслуживающий персонал»

А руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова 18 июня 2020 сообщала, что:
"На сегодня мы констатируем, что эпидемия пока не закончилась. Более полумиллиона человек в России реально заболевших, к сожалению, более 7,5 тыс. человек на сегодняшний день погибли <...>, 489 {человек} – это медицинские работники. То есть почти 500 человек наших с вами коллег мы, к сожалению, потеряли."
Материал подготовлен на основании данных Банка России и других источников.
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