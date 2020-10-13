Памятная монета в 25 рублей, посвящённая самоотверженному труду медицинских работников

« Вся система медицинской помощи в период эпидемии в целом сработала организованно. Мы существенно нарастили её возможности. Этот факт и самоотверженные усилия медицинских работников сыграли большую роль в борьбе с угрозой коронавируса, позволив защитить жизнь, сберечь здоровье сотен тысяч граждан страны.»



25 рублей посвящённых самоотверженному труду медицинских работников 25 рублей посвящённых самоотверженному труду медицинских работников



«Памятная монета, посвящённая самоотверженному труду медицинских работников»

Номинал 25 рублей

Металл недрагоценный металл

Диаметр, мм 27,0

Тираж монеты (млн.шт.) 5,0

Каталожный номер (№) 5015-0054



Для сведения

«Медицинские работники — больше 400 тысяч, которые сегодня оказывают медицинскую помощь, это более 110 тысяч врачей, более 240 тысяч среднего медперсонала, в том числе участвует младший медперсонал, водители скорой помощи, обслуживающий персонал»

"На сегодня мы констатируем, что эпидемия пока не закончилась. Более полумиллиона человек в России реально заболевших, к сожалению, более 7,5 тыс. человек на сегодняшний день погибли <...>, 489 {человек} – это медицинские работники. То есть почти 500 человек наших с вами коллег мы, к сожалению, потеряли."

12 октября 2020 года Банк России выпустил в обращение памятную монету из недрагоценного металла номиналом 25 рублей - «Памятная монета, посвящённая самоотверженному труду медицинских работников».С начала эпидемии коронавирусной инфекции система здравоохранения России работает слаженно, а самоотверженные усилия медицинских работников сыграли большую роль в борьбе с короновирусом, позволив защитить жизнь, сберечь здоровье сотен тысяч граждан страны.Вот что сказал Путин в ходе рабочего совещания по санитарно-эпидемиологической ситуации в стране:Поэтому подвиг медицинских работников в борьбе за жизнь и здоровье россиян в период вспышки коронавирусной инфекции достоин того, чтобы его увековечили в монете, которая выглядит так:монеты расположено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, над ним вдоль канта — надпись полукругом: «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ», обрамленная с обеих сторон сдвоенными ромбами, справа — товарный знак Московского монетного двора, внизу под гербом в центре в три строки — надпись: «БАНК РОССИИ», номинал монеты: «25 РУБЛЕЙ», дата: «2020 г.».монеты (каталожный № 5015-0054) изображены два медицинских работника — женщина и мужчина — в защитных костюмах с реанимационными чемоданами на фоне здания медицинского учреждения и кареты скорой помощи.Памятная монета номиналом 25 рублей имеет форму круга .На лицевой и оборотной сторонах монеты по окружности имеется выступающий кант.Боковая поверхность монеты рифлёная.Монета имеет следующие основные характеристики:Выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приёму по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений.Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время выступления на правительственном часе в Госдуме озвучил данные по привлечённым к работе с короновирусом медикам:А руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова 18 июня 2020 сообщала, что:Материал подготовлен на основании данных Банка России и других источников.