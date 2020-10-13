Памятная монета в 25 рублей, посвящённая самоотверженному труду медицинских работников

С начала эпидемии коронавирусной инфекции система здравоохранения России работает слаженно, а самоотверженные усилия медицинских работников сыграли большую роль в борьбе с короновирусом, позволив защитить жизнь, сберечь здоровье сотен тысяч граждан страны.
Вот что сказал Путин в ходе рабочего совещания по санитарно-эпидемиологической ситуации в стране:
« Вся система медицинской помощи в период эпидемии в целом сработала организованно. Мы существенно нарастили её возможности. Этот факт и самоотверженные усилия медицинских работников сыграли большую роль в борьбе с угрозой коронавируса, позволив защитить жизнь, сберечь здоровье сотен тысяч граждан страны.»
Поэтому подвиг медицинских работников в борьбе за жизнь и здоровье россиян в период вспышки коронавирусной инфекции достоин того, чтобы его увековечили в монете, которая выглядит так:
25 рублей посвящённых самоотверженному труду медицинских работников
На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, над ним вдоль канта — надпись полукругом: «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ», обрамленная с обеих сторон сдвоенными ромбами, справа — товарный знак Московского монетного двора, внизу под гербом в центре в три строки — надпись: «БАНК РОССИИ», номинал монеты: «25 РУБЛЕЙ», дата: «2020 г.».
На оборотной стороне монеты (каталожный № 5015-0054) изображены два медицинских работника — женщина и мужчина — в защитных костюмах с реанимационными чемоданами на фоне здания медицинского учреждения и кареты скорой помощи.
Памятная монета номиналом 25 рублей имеет форму круга .
На лицевой и оборотной сторонах монеты по окружности имеется выступающий кант.
Боковая поверхность монеты рифлёная.
Монета имеет следующие основные характеристики:
|«Памятная монета, посвящённая самоотверженному труду медицинских работников»
|Номинал
|25 рублей
|Металл
|недрагоценный металл
|Диаметр, мм
|27,0
|Тираж монеты (млн.шт.)
|5,0
|Каталожный номер (№)
|5015-0054
Выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приёму по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений.
Для сведения
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время выступления на правительственном часе в Госдуме озвучил данные по привлечённым к работе с короновирусом медикам:
«Медицинские работники — больше 400 тысяч, которые сегодня оказывают медицинскую помощь, это более 110 тысяч врачей, более 240 тысяч среднего медперсонала, в том числе участвует младший медперсонал, водители скорой помощи, обслуживающий персонал»
А руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова 18 июня 2020 сообщала, что:
"На сегодня мы констатируем, что эпидемия пока не закончилась. Более полумиллиона человек в России реально заболевших, к сожалению, более 7,5 тыс. человек на сегодняшний день погибли <...>, 489 {человек} – это медицинские работники. То есть почти 500 человек наших с вами коллег мы, к сожалению, потеряли."Материал подготовлен на основании данных Банка России и других источников.