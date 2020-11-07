

Системно значимые банки Системно значимые банки

Для сведения:

на 2015 год (базовое) - 60%,



с 1 января 2016 г. - 70%,



с 1 января 2017 г. - 80%,



с 1 января 2018 г. - 90%,



с 1 января 2019 г. - 100%.

В соответствии с Указанием от 22.07.2015 № 3737-У «О методике определения системно значимых кредитных организаций» Банк России ежегодно утверждает перечень системно значимых кредитных организаций России. Так, первоначально утверждённый в 2015 году перечень системно значимых банков состоял из 10 кредитных организаций, а в 2019 году - из 11.29 октября 2020 года Банк России, впервые за последние три года, пополнил список системно значимых банков России ещё одним банком, чьё влияние на экономику России существенно.Так, в обновлённый перечень добавлен ПАО «Совкомбанк» с учетом ряда факторов, в том числе размера кредитной организации. На 01.10.2020 г. доля ПАО «Совкомбанк» составила около 1,5% в активах банковского сектора. Среди конечных бенефициаров «ПАО Совкомбанк» - граждане Израиля, Кипра, Великобритании, Германии, а также юр. лицо, оформленное на Кипре.Итак, в перечень системно значимых кредитных организаций России на 2020 год входит 12 банков, на долю которых приходится около 74% совокупных активов российского банковского сектора, что превышает первоначальный порог в 60%, установленный Указанием № 3737-У.В перечень системно значимых кредитных организаций России на 2020 год входят:На системно значимые банки (кредитные организации) распространяются требования по соблюдению показателя краткосрочной ликвидности и дополнительные требования к достаточности капитала в соответствии с Базелем III.В Банке России уточнили, что в соответствии со статьёй 57 федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», показатель краткосрочной ликвидности ("Базель III", далее — ПКЛ) будет применяться в качестве пруденциального норматива, установленного для системно значимых банков с 1 января 2016 г.Банком России было установлено минимально допустимое значение показателя краткосрочной ликвидности ("Базель III") на первый год определения списка для системно значимых банков, которое начиная с 1 января 2016 г. должно повышаться на 10 процентных пунктов ежегодно.Установленное указанием значение показателя краткосрочной ликвидности ("Базель III") банков по годам:Информация об утверждении перечня системно значимых кредитных организаций на 2020 год сообщена Банком России 29 октября 2020 года.