29 октября 2020 года Банк России, впервые за последние три года, пополнил список системно значимых банков России ещё одним банком, чьё влияние на экономику России существенно.
Системно значимые банки
Системно значимые банки
Так, в обновлённый перечень добавлен ПАО «Совкомбанк» с учетом ряда факторов, в том числе размера кредитной организации. На 01.10.2020 г. доля ПАО «Совкомбанк» составила около 1,5% в активах банковского сектора. Среди конечных бенефициаров «ПАО Совкомбанк» - граждане Израиля, Кипра, Великобритании, Германии, а также юр. лицо, оформленное на Кипре.
Итак, в перечень системно значимых кредитных организаций России на 2020 год входит 12 банков, на долю которых приходится около 74% совокупных активов российского банковского сектора, что превышает первоначальный порог в 60%, установленный Указанием № 3737-У.
В перечень системно значимых кредитных организаций России на 2020 год входят:
|№ п/п
|Наименование кредитной организации
|Рег. №
|1
|АО ЮниКредит Банк
|1
|2
|Банк ГПБ (АО)
|354
|3
|ПАО «Совкомбанк»
|963
|4
|Банк ВТБ (ПАО)
|1000
|5
|АО «АЛЬФА-БАНК»
|1326
|6
|ПАО Сбербанк
|1481
|7
|ПАО «Московский Кредитный Банк»
|1978
|8
|ПАО Банк «ФК Открытие»
|2209
|9
|ПАО РОСБАНК
|2272
|10
|ПАО «Промсвязьбанк»
|3251
|11
|АО «Райффайзенбанк»
|3292
|12
|АО «Россельхозбанк»
|3349
Для сведения:
На системно значимые банки (кредитные организации) распространяются требования по соблюдению показателя краткосрочной ликвидности и дополнительные требования к достаточности капитала в соответствии с Базелем III.
В Банке России уточнили, что в соответствии со статьёй 57 федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», показатель краткосрочной ликвидности ("Базель III", далее — ПКЛ) будет применяться в качестве пруденциального норматива, установленного для системно значимых банков с 1 января 2016 г.
Банком России было установлено минимально допустимое значение показателя краткосрочной ликвидности ("Базель III") на первый год определения списка для системно значимых банков, которое начиная с 1 января 2016 г. должно повышаться на 10 процентных пунктов ежегодно.
Установленное указанием значение показателя краткосрочной ликвидности ("Базель III") банков по годам:
- на 2015 год (базовое) - 60%,
- с 1 января 2016 г. - 70%,
- с 1 января 2017 г. - 80%,
- с 1 января 2018 г. - 90%,
- с 1 января 2019 г. - 100%.
Информация об утверждении перечня системно значимых кредитных организаций на 2020 год сообщена Банком России 29 октября 2020 года.