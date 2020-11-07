Перечень системно значимых кредитных организаций России на 2020 год



В соответствии с Указанием от 22.07.2015 № 3737-У «О методике определения системно значимых кредитных организаций» Банк России ежегодно утверждает перечень системно значимых кредитных организаций России. Так, первоначально утверждённый в 2015 году перечень системно значимых банков состоял из 10 кредитных организаций, а в 2019 году - из 11.

Системно значимые банки (62241 bytes)
Системно значимые банки
29 октября 2020 года Банк России, впервые за последние три года, пополнил список системно значимых банков России ещё одним банком, чьё влияние на экономику России существенно.

Так, в обновлённый перечень добавлен ПАО «Совкомбанк» с учетом ряда факторов, в том числе размера кредитной организации. На 01.10.2020 г. доля ПАО «Совкомбанк» составила около 1,5% в активах банковского сектора. Среди конечных бенефициаров «ПАО Совкомбанк» - граждане Израиля, Кипра, Великобритании, Германии, а также юр. лицо, оформленное на Кипре.

Итак, в перечень системно значимых кредитных организаций России на 2020 год входит 12 банков, на долю которых приходится около 74% совокупных активов российского банковского сектора, что превышает первоначальный порог в 60%, установленный Указанием № 3737-У.

В перечень системно значимых кредитных организаций России на 2020 год входят:

№ п/пНаименование кредитной организацииРег. №
1АО ЮниКредит Банк1
2Банк ГПБ (АО)354
3ПАО «Совкомбанк»963
4Банк ВТБ (ПАО)1000
5АО «АЛЬФА-БАНК»1326
6ПАО Сбербанк1481
7ПАО «Московский Кредитный Банк»1978
8ПАО Банк «ФК Открытие»2209
9ПАО РОСБАНК2272
10ПАО «Промсвязьбанк»3251
11АО «Райффайзенбанк»3292
12АО «Россельхозбанк»3349


Для сведения:


На системно значимые банки (кредитные организации) распространяются требования по соблюдению показателя краткосрочной ликвидности и дополнительные требования к достаточности капитала в соответствии с Базелем III.

В Банке России уточнили, что в соответствии со статьёй 57 федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», показатель краткосрочной ликвидности ("Базель III", далее — ПКЛ) будет применяться в качестве пруденциального норматива, установленного для системно значимых банков с 1 января 2016 г.

Банком России было установлено минимально допустимое значение показателя краткосрочной ликвидности ("Базель III") на первый год определения списка для системно значимых банков, которое начиная с 1 января 2016 г. должно повышаться на 10 процентных пунктов ежегодно.

Установленное указанием значение показателя краткосрочной ликвидности ("Базель III") банков по годам:
  • на 2015 год (базовое) - 60%,
  • с 1 января 2016 г. - 70%,
  • с 1 января 2017 г. - 80%,
  • с 1 января 2018 г. - 90%,
  • с 1 января 2019 г. - 100%.


Информация об утверждении перечня системно значимых кредитных организаций на 2020 год сообщена Банком России 29 октября 2020 года.
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