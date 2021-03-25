План Банка России по выпуску в обращение шести модернизированных банкнот на период 2022–2025 годов

В 2021 году Советом директоров Банка России принят документ «Основные направления развития налично денежного обращения на 2021–2025 годы», которым определено важное направление работы по поэтапной модернизации банкнот Банка России с целью повышения их качества.
Модернизация будет включать совершенствование защитного комплекса и обновление дизайна банкнот номиналом 10, 50, 100, 500, 1000 и 5000 рублей. Банкноты номиналом 2000 и 200 рублей в модернизации участвовать не будут, так как они соответствуют новым подходам, имеют новый дизайн и комплекс защитных признаков. А банкнота в 5 рублей, которая встречается крайне редко, в модернизации также участвовать не будет.
Выпуск в обращение модернизированных банкнот Банка России планируется осуществлять в период 2022–2025 годов. Так, ожидается, что новые банкноты будут поступать в обращение в следующей последовательности:
|Планируемый год выпуска модернизированных банкнот
|Номинал банкноты, руб.
|2022 год
|100 рублей
|2023 год
|1000 и 5000 рублей
|2024 год
|500 рублей
|2025 год
|10 и 50 рублей
Информация о конкретной дате выпуска в обращение каждого номинала модернизированных банкнот Банка России и их описание будут своевременно размещаться на официальном сайте Банка России.
В оформлении модернизированных банкнот Банка России будет использоваться тематика федеральных округов Российской Федерации, что даст возможность показать особенности территорий, их историю и современные достижения:
|Номинал банкноты, руб.
|Отображаемый на банкноте федеральный округ.
|10
|Сибирский
|50
|Северо-Западный
|100
|Центральный
|500
|Северо-Кавказский
|1000
|Приволжский
|5000
|Уральский
Предусмотрено, что:
- На лицевой стороне банкнот номиналом 50 и 100 рублей сохранятся изображения Санкт-Петербурга и Москвы. Они будут дополнены на оборотной стороне изображениями достопримечательностей федеральных округов, в которых расположены соответствующие города, — Северо-Западного и Центрального.
- На лицевой стороне банкнот номиналом 10, 500, 1000 и 5000 рублей появятся изображения Новосибирска, Пятигорска, Нижнего Новгорода и Екатеринбурга, а на их оборотной стороне — достопримечательности Сибирского, Северо-Кавказского, Приволжского и Уральского федеральных округов.
Как отметил заместитель Председателя Банка России Михаил Алексеев:
«Дизайн и базовый защитный комплекс банкнот образца 1997 года разрабатывались почти 30 лет назад. В 2001–2010 годах Банк России выпустил двенадцать модификаций этих банкнот. Однако последние 10 лет защитный комплекс бумажных денежных знаков не совершенствовался, и настало время продолжить его модификацию, одновременно сделав дизайн банкнот более современным. По мере насыщения наличного денежного оборота новыми модернизированными банкнотами, которые появятся в 2022–2025 годах, на протяжении как минимум ближайшего десятилетия они будут обращаться параллельно со всеми видами существующих банкнот и их различными модификациями»
Банкноты Банка России образца 1997 года, включая все их последующие модификации (двенадцать модификаций), также останутся законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и останутся обязательными к приёму по нарицательной стоимости во все виды платежей без всяких ограничений. Из оборота банкноты образца 1997 года будут выводиться по мере естественного износа.
По состоянию на 1 января 2021 года в наличном обороте в России находилось 6,8 млрд. банкнот 9-и номинальных рядов. Активное наличное обращение обеспечивалось 7-ю номиналами банкнот от 50 до 5000 рублей, 10 рублёвые банкноты в обращении встречаются редко, а 5 рублёвые - крайне редко.
В 2020 году в подразделениях Банка России каждая банкнота, находящаяся в обращении, обрабатывалась в среднем 1,2 раза, а в Кредитных организациях - в среднем около 4 раз в год. Каждая банкнота, возвращающаяся в оборот, проходит проверку на подлинность, платёжеспособность и годность к дальнейшему обращению. Изношенные и загрязнённые банкноты в процессе обработки изымаются из обращения.
Источник: Материалы Банка России от 23 марта 2021 года (пресс - релиз и пресс-конференция)