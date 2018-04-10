Почему компенсация вкладов, открытых до 1991 года выдаётся более 20-и лет

Мне хотелось бы получить ответы на следующие вопросы.
- Почему (в связи с чем) вообще возник вопрос о восстановлении и компенсации по вкладам в Сбербанке РФ, действовавшим в период до 20.06.1991г.
- Выплата компенсаций длится уже более 20 лет. Почему же до сих пор этот вопрос остаётся актуальным (кто-то до сих пор "спал" и вдруг проснулся)?
- Как гражданину, неоднократно получавшему суммы компенсации, узнать, всё ли он получил из того , что ему причитается по закону.
- В прессе и СМИ регулярно поднимаются вопросы о том, где взять деньги на реализацию государственных планов и программ. Какова, на Ваш взгляд, вероятность (по шкале от 0 до 100) того, что власти обратят взор на вклады россиян в банках (а их там более 26 триллионов рублей) и начнут "черпать" из этого источника, как это уже было в нашей истории (см.п.1).
Ответы: Вопрос 1: В момент распада СССР меняется статус РСФСР с республики в составе страны на самостоятельное государство, а следом распадается Сбербанк СССР с изменением статуса Российского республиканского банка Сбербанка СССР на самостоятельный Сберегательный банк. Необходимо было узаконить правовой статус вкладов населения, оформленных в период СССР.
Правовые вопросы решались так:
1). 13 июля 1990 года Постановлением ВС РСФСР «О государственном банке РСФСР и банках на территории республики» Российский республиканский банк Сберегательного банка СССР - преобразован в Сбербанк РСФСР и объявлен собственностью РСФСР, то есть он становится самостоятельным банком.
2). 20 июня 1991 года Банк России - регистрирует устав Сбербанка России как самостоятельного Акционерного коммерческого банка Российской Федерации (Коммерческий Банк нового государства).
3). Федеральным законом «О восстановлении и защите сбережений граждан Российской Федерации» № 73-ФЗ от 10.05.1995, вклады граждан Сбербанка России, размещённые ещё в Сбербанке СССР (Государственном Банке), признаются государственным внутренним долгом нового государства и уже государство гарантирует гражданам их возврат и компенсацию из средств федерального бюджета. Сбербанк России становится исполнителем воли государства.
Под компенсационные выплаты попадают Вклады Граждан РФ, находившиеся в Сбербанке России по состоянию на 20 июня 1991 года, т. е. на день регистрации нового банка. В Федеральном законе от 10.05.1995 г. № 73-ФЗоб этом говорится так:
Статья 1. Государство гарантирует восстановление и обеспечение сохранности ценности денежных сбережений, созданных гражданами Российской Федерации путём помещения денежных средств: - на вклады в Сберегательный банк Российской Федерации (ранее Государственные трудовые сберегательные кассы СССР, действовавшие на территории РСФСР; Российский республиканский банк Сбербанка СССР; Сбербанк РСФСР) в период до 20 июня 1991 года;
Статья 2. Гарантированные сбережения граждан являются государственным внутренним долгом Российской Федерации.
Статья 4. Ценностью гарантированных сбережений граждан признается покупательная способность вложенных денежных средств на момент их вложения.
Покупательная способность денежных средств рассчитывается исходя из стоимости фиксированного набора основных потребительских товаров и услуг, включающего рацион питания, товары и услуги, обеспечивающие нормальное физиологическое существование человека.
Для гарантированных сбережений граждан, созданных до 1 марта 1991 года, покупательная способность денежных средств считается постоянной и определяется покупательной способностью валюты СССР в 1990 году.
Закон «О восстановлении и защита сбережений граждан Российской Федерации» был принят в 1995 году, в момент, кода покупательская стоимость сбережений населения стремительно обесценивалась. Это вторая причина, которая подтверждается невиданной инфляцией:
|Годы
|Годовая инфляция в России
|1992
|2508,8
|1993
|840,0
|1994
|214,8
|1995
|131,6
Вопрос 2: Выплата компенсаций действительно осуществляется более 20 лет. Причины затягивания компенсационных выплат разные. Во-первых, размеры выдачи гарантированных сбережений СССР определяются и осуществляются Государством с учётом возможностей бюджета страны, а активность получения — зависит уже от самих вкладчиков или их наследников.
Компенсационные выплаты осуществлялись в несколько этапов по различным категориям вкладчиков:
- Предварительная компенсация в размере до 1 тыс. рублей - начиная с 1996 г.
- Дополнительная компенсация — начиная с 2003г.
- Компенсация в размере остатка вклада — начиная с 2004 года.
- Доплата компенсации - с 2004 г.
- Компенсация в 3-кратном и 2-кратном размере остатка вкладов — начиная с 2010 г.
Во-вторых, не маловажную роль играет и активность получения, которая зависит уже от самих вкладчиков и их наследников. Проблемы задержек получения компенсационных выплат по вкладам, оформленным до 20 июня 1991 года могут быть, например, следующие:
- Незначительность суммы вклада, и человек не хочет создавать себе лишние хлопоты и беготню по их оформлению и получению.
- Сложности с вступлением в право наследования родственников умершего вкладчика. Зачастую срок вступления в наследование пропущен и требуется судебное решение по его восстановлению.
- Превышение суммы различных платежей по оформлению наследства, над суммой причитающейся компенсации (затраты на нотариуса, судебные издержки...)
- Отсутствие информации у родственников о наличии вклада у умершего вкладчика, вклад которого попадает под компенсации. Получение такой информации требует порой титанических усилий от наследников.
- Сложности по поиску вклада, подлежащего компенсации (слияние филиалов Сбербанка и невозможность найти вклад, вкладчик переехал в другой город).
- Утеря сберкнижки и как следствие забытые вклады, особенно если они незначительные по суммам.
- Наличие "Банковской тайны" (Часть 2, Статья 857ГК РФ), согласно которой существует запрет на предоставление Банками третьим лицам конфиденциальной информации о счетах и вкладах - затрудняет получение информации по наличию вкладов для наследников.
- Плохая организация работы в отдельных филиалах Сбербанка по консультированию вкладчиков и поиску вкладов. И другие причины.
Основные вкладчики уже давно получили компенсационные выплаты по вкладам, но государству надо погасить весь государственный внутренний долг, вот и продлеваются сроки.
Вопрос 3: К сожалению я вынуждена констатировать, что «ошибки и небрежности» в работе сотрудников Сбербанка с компенсационными выплатами встречаются. Встречается и «забывчивость» с выплатами с отдельных счетов. Это подтверждают и многочисленные вопросы-комментарии к моей статье - "Компенсация вкладов, открытых до 1991г. на 2018 - 2020 годы"
Особенно часто работники банка, почему-то, забывают о необходимости выплаты компенсации по специальным счетам, которые оформлялись отдельным вкладчикам по Указу Президента СССР от 22.03.91 N УП-1708.
Так, например, были случаи, когда работники Сбербанка России при выдачи компенсации «забывали» включить в общую сумму выплат, компенсацию по «Павловскому вкладу», осуществляя расчёт выплаты только по основному вкладу. А учитывая тот факт, что многие люди не знали сути Указа Президента СССР от 22.03.91 N УП-1708 или о нем даже и не слышали, то и наводящие вопросы работникам банка не задавались. Специальный счёт (его и окрестили Павловским вкладом) появился у части вкладчиков после исполнения Указа Президента СССР от 22.03.91 N УП-1708 "О компенсации населению потерь от обесценения сбережений в связи с единовременным повышением розничных цен". Вкладчику открывался отдельный счёт к основному вкладу без оформления отдельной сберкнижки, на который зачислялась часть компенсации по указу. Вот как об этом говорится в п. 2 Указа:
Компенсационные выплаты производятся по всем видам имеющихся вкладов исходя из их остатка на 1 марта 1991 года в порядке, определяемом Госбанком СССР и Сберегательным банком СССР. ... На сумму компенсационных выплат до 200 рублей включительно увеличиваются остатки вкладов с правом использования этих сумм после 1 июля 1991 года. Суммы переоценки вкладов, превышающие 200 рублей, зачисляются на специальные счета с правом использования этих средств вкладчиками по истечении трех лет.
Если вкладчик усомнился в сумме полученной компенсации или обоснованности отказа в выплате компенсации то, необходимо сделать официальный (письменный) запрос в свой филиал, а затем, если ответ вас не удовлетворит или вообще не будет получен в течении 1 месяца, то запрос надо повторить уже в вышестоящий Сбербанк, которому подчиняется этот филиал. В запросе необходимо указать имеющиеся у вас данные и попросить проверить и подтвердить (с расчётом) положенную вам сумму компенсационных выплат и фактическую их выдачу, если таковая была.
А если вкладчик не помнит, был ли по его вкладам остаток на 20.06.1991 или сомневается в выплате ему компенсации, то можно написать ещё и заявление на розыск вкладов на своё имя, указав требуемый период поиска. В Сбербанке такая услуга есть, клиент оплачивает стоимость услуги и ждет 1 месяц. Подробный официальный ответ клиенту пришлют по почте или выдадут в самом Сбербанке.
Вопрос 4.На этот вопрос отвечать сложно. Я не эксперт, и прогнозы - не мой удел. Банк России сегодня принимает все меры и задействует все банковские инструменты по стабилизации инфляционных процессов, а также работе банковской системы в правовом поле. Вклады населения, которые размещаются в коммерческих банках застрахованы в пределах 1400 т.р. Инфляция за март месяц 2018 года - 2,4%, рост потребительских цен незначителен, т.е. вклады не обесцениваются. Но... как будет международная обстановка влиять на рост цен в стране в дальнейшем!