Почему такая маленькая сумма компенсации по вкладу за 32 года хранения?

Вопрос:

Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста. Я нашла сберегательную книжку умершей мамы. На которой она на моё имя положила 1000 руб. в 1988 году, когда мне было 8 лет, самая мама с 1945 года рождения. Нашла эту книжку в ноябре 2020 года. Пришла в банк спросить, дают ли компенсацию. Сначала мне сказали что нет, компенсации прекратились по всем вкладам. После чего я собралась уходить, но подошла руководитель этого филиала и сказала. Получала ли я когда либо компенсацию? Я ответила что нет. Они посмотрели ещё раз и их ответ меня убил. Да сказали, компенсация положена в размере 3000 рублей. Получается, что за 32 года что деньги находились на книжке и учёт компенсации составил 2000. Верно ли это? За ранее спасибо большое.



Ответ:





32 года вкладу 32 года вкладу



А 10 мая 1995 года был принят Федеральный закон № 73-ФЗ "О восстановлении и защите сбережений граждан Российской Федерации", по которому вклады, размещённые на счетах в Сбербанке СССР до 20 июня 1991 года, были отнесены к внутреннему государственному долгу и переведены в целевые долговые обязательства Российской Федерации, являющиеся государственными ценными бумагами (гарантированные сбережения граждан). По ним начисление процентов не предусмотрено, а решение по размеру выплат принимается отдельными указами.



В 2020 - 2022 годы компенсационные выплаты осуществляются гражданам Российской Федерации по гарантированным сбережениям на основании Федерального закона от 02.12.2019 N 380-ФЗ (казначейским обязательствам СССР и сертификатам Сберегательного банка СССР в следующих размерах:

вкладчикам по 1945 год рождения включительно (в том числе наследникам, относящимся к указанной категории граждан) - в трёхкратном размере остатка вкладов по состоянию на 20 июня 1991 года (исходя из нарицательной стоимости денежных знаков в 1991 году). Размер трёхкратной компенсации зависит от срока хранения вкладов и уменьшается на сумму ранее полученной предварительной компенсации (компенсации) и дополнительной компенсации по вкладам (взносам).



вкладчикам 1946 - 1991 годов рождения (в том числе наследникам, относящимся к указанной категории граждан) - в двукратном размере остатка вкладов по состоянию на 20 июня 1991 года (исходя из нарицательной стоимости денежных знаков в 1991 году). Размер двукратной компенсации зависит от срока хранения вкладов и уменьшается на сумму ранее полученной предварительной компенсации (компенсации) и дополнительной компенсации по вкладам (взносам).



Размер компенсации по вкладу зависит от срока хранения средств и определяется с применением следующих коэффициентов:

1 - по вкладам, действующим в настоящее время, а также по вкладам, действовавшим в 1992 - 2020 годах и закрытым в 1996 - 2020 годах;



0,9 - по вкладам, действовавшим в 1992 - 1994 годах и закрытым в 1995 году;



0,8 - по вкладам, действовавшим в 1992 - 1993 годах и закрытым в 1994 году;



0,7 - по вкладам, действовавшим в 1992 году и закрытым в 1993 году;



0,6 - по вкладам, закрытым в 1992 году;



0,0 - по вкладам, закрытым в период с 20 июня 1991 г. по 31 декабря 1991 г.

Исходя из этого, Вам будет причитаться выплата компенсации исходя из вашего года рождения с применением коэффициента – 1.

К сожалению, ответ работников Сбербанка верен, хотя сумму компенсационной выплаты они возможно будут ещё уточнять.А 10 мая 1995 года был принят Федеральный закон № 73-ФЗ "О восстановлении и защите сбережений граждан Российской Федерации", по которому вклады, размещённые на счетах в Сбербанке СССР до 20 июня 1991 года, были отнесены к внутреннему государственному долгу и переведены в целевые долговые обязательства Российской Федерации, являющиеся государственными ценными бумагами (гарантированные сбережения граждан). По ним начисление процентов не предусмотрено, а решение по размеру выплат принимается отдельными указами.В 2020 - 2022 годы компенсационные выплаты осуществляются гражданам Российской Федерации по гарантированным сбережениям на основании Федерального закона от 02.12.2019 N 380-ФЗ (казначейским обязательствам СССР и сертификатам Сберегательного банка СССР в следующих размерах:Размер компенсации по вкладу зависит от срока хранения средств и определяется с применением следующих коэффициентов:Исходя из этого, Вам будет причитаться выплата компенсации исходя из вашего года рождения с применением коэффициента – 1.