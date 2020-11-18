Почему такая маленькая сумма компенсации по вкладу за 32 года хранения?

Ответ:К сожалению, ответ работников Сбербанка верен, хотя сумму компенсационной выплаты они возможно будут ещё уточнять.
Почему такая маленькая сумма компенсации за 32 года хранения средств? Да потому, что вкладами эти средства считались только до распада СССР (до 20 июня 1991 года), проценты на вклады Сбербанком СССР начислялись и причислялись к вкладам тоже только за период с даты их открытия и по 20 июня 1991 года. Дальше вклады обслуживал (в основном на выдачу) Сбербанк РФ.
32 года вкладу
32 года вкладу
А 10 мая 1995 года был принят Федеральный закон № 73-ФЗ "О восстановлении и защите сбережений граждан Российской Федерации", по которому вклады, размещённые на счетах в Сбербанке СССР до 20 июня 1991 года, были отнесены к внутреннему государственному долгу и переведены в целевые долговые обязательства Российской Федерации, являющиеся государственными ценными бумагами (гарантированные сбережения граждан). По ним начисление процентов не предусмотрено, а решение по размеру выплат принимается отдельными указами.
В 2020 - 2022 годы компенсационные выплаты осуществляются гражданам Российской Федерации по гарантированным сбережениям на основании Федерального закона от 02.12.2019 N 380-ФЗ (казначейским обязательствам СССР и сертификатам Сберегательного банка СССР в следующих размерах:
- вкладчикам по 1945 год рождения включительно (в том числе наследникам, относящимся к указанной категории граждан) - в трёхкратном размере остатка вкладов по состоянию на 20 июня 1991 года (исходя из нарицательной стоимости денежных знаков в 1991 году). Размер трёхкратной компенсации зависит от срока хранения вкладов и уменьшается на сумму ранее полученной предварительной компенсации (компенсации) и дополнительной компенсации по вкладам (взносам).
- вкладчикам 1946 - 1991 годов рождения (в том числе наследникам, относящимся к указанной категории граждан) - в двукратном размере остатка вкладов по состоянию на 20 июня 1991 года (исходя из нарицательной стоимости денежных знаков в 1991 году). Размер двукратной компенсации зависит от срока хранения вкладов и уменьшается на сумму ранее полученной предварительной компенсации (компенсации) и дополнительной компенсации по вкладам (взносам).
Размер компенсации по вкладу зависит от срока хранения средств и определяется с применением следующих коэффициентов:
- 1 - по вкладам, действующим в настоящее время, а также по вкладам, действовавшим в 1992 - 2020 годах и закрытым в 1996 - 2020 годах;
- 0,9 - по вкладам, действовавшим в 1992 - 1994 годах и закрытым в 1995 году;
- 0,8 - по вкладам, действовавшим в 1992 - 1993 годах и закрытым в 1994 году;
- 0,7 - по вкладам, действовавшим в 1992 году и закрытым в 1993 году;
- 0,6 - по вкладам, закрытым в 1992 году;
- 0,0 - по вкладам, закрытым в период с 20 июня 1991 г. по 31 декабря 1991 г.
Исходя из этого, Вам будет причитаться выплата компенсации исходя из вашего года рождения с применением коэффициента – 1.
Кроме этого сумма выплаты должна быть увеличена на 40% с учётом компенсации по Указу Президента СССР от 22.03.91 N УП-1708. Чтобы составить приблизительный расчёт суммы компенсации можно посмотреть материал "Какова может быть сумма компенсации по вкладу для наследника и как она оформляется?" в котором составлен ориентировочный расчёт суммы с почти такими-же условиями, как у Вас.