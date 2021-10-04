Почему в семье должны работать оба супруга

Правильно ли, когда только муж обеспечивает семью?
С давних времен сложилось мнение, что муж, являясь добытчиком, должен полностью обеспечивать семью. Сегодня подобное мнение явно потеряло свою актуальность. Женщина обладает такими же правами, что и мужчина. Она может зарабатывать наравне с мужчиной.
Поведение отдельных девушек сопряжено с достаточно высокими финансовыми требованиями. Мужчина в этом случае вполне согласен с упреками жены. Ему с самого детства вбивали в голову мысль, что в нем жена должна видеть защиту и опору во всех отношениях.
У мужчин наравне с женщиной может наступить тяжелый период. Например, он может потерять работу. Вполне нормальным будет ситуация, при которой жена зарабатывает не меньше мужа и на какой-то период для семьи станет кормилицей.
Гармоничные отношения предполагают наделение финансовой ответственностью каждого члена семьи без исключения. Доля вполне может быть неравной, что определяется некоторыми обстоятельствами.
Какие-то универсальные правила, касающиеся размера заработка, отсутствуют. Для каждой семьи все это строго индивидуально. Должна существовать определенная договоренность, которая будет устраивать абсолютно всех.
С какими типичными моделями поведения приходится сталкиваться в семье?
В некоторых семьях равноправие во взаимоотношениях находится на самом начальном уровне. Они как бы только зарождаются. Полноценно реализовать их не получается из-за общепринятых моделей поведения:
- Жена в семье работает, но заработанные деньги тратит только на себя. Работает и муж, но деньги он тратит на семью. В большинстве случаев подобная инициатива исходит от мужчины. Получается, что в данном случае женщина все же финансово зависит от мужчины. Денег, которые зарабатывает муж, часто не хватает для удовлетворения потребностей обоих членов семьи. Проблема явно существует, но обнажить ее решается далеко не каждая семья. По этой причине возникает устойчивая стрессовая ситуация.
- Каждый член супружеской пары обзаводится собственным кошельком. Все деньги он тратит только на себя. Такую модель можно наблюдать у тех семей, где отсутствуют общие цели. Тот, кто мечтает, например, построить дом, всегда должен думать об общем вкладе.
Лучше всего, когда муж и жена совместно заботятся о финансовом состоянии семьи, речь идет именно о заботе. Муж может зарабатывать больше, но жена может помогать с расходами и учетом.
Даже на финансовом сайте Equity об акциях и инвестициях есть отдельная рубрика по семейному бюджету, где рассказано не только о том, как экономить, но и как управлять бюджетом совместно и когда начинать финансовое воспитание детей. Там Матильда Осипова приводит три типа ведения бюджета при совместной жизни - раздельный, общий и смешанный бюджет.
Процесс управления домашним хозяйством
В семье просто необходимо разделение обязанностей. Это относится не только к бюджету, но и бытовым вопросам, процессу воспитания.
Нельзя допускать того, что кто-то из пары считает себя трудоголиком и полагает, что лишь на нем держится вся семья. Вряд ли кого-то устроит подобная картина, где один работает, а второй супруг ничего не делает.
Подобную проблему можно решить тремя способами:
- Семейное распределение обязанностей в зависимости от способностей. Каждый член семьи будет заниматься тем, что получается у него лучше всего.
- В том, что нравится, принимают участие абсолютно все.
- Избирательность для извлечения пользы.
Самым оптимальным является управление домашним хозяйством в соответствии с собственными предпочтениями. Например, кому-то доставляет удовольствие поход в супермаркет или процесс приготовления пищи.
Забота женщины о себе
Важность этого обстоятельства опять же определяется общепринятыми нормами. Женщину принято относить к слабому полу. Но если девушка продолжает неустанно повторять, что она слабая и нуждается в заботе, это является достаточно уязвимой позицией. Очень редко можно встретить сильную и уверенную в себе домохозяйку.
Вначале семейной жизни у девушки много энергии и сил. Супруг и окружающие люди смотрят на нее с восторгом. Когда наступает период материнства, круг интересов становится уже. Жена в полной мере начинает зависеть от мужа. При этом она растрачивает все навыки заработка денег.
Разумеется, ей даже трудно представить, что она потеряет мужа. Ведь он является единственным источником дохода в семье.
Вполне нормальной считается ситуация, при которой во время декретного отпуска мужчина часть обязанностей берет на себя. Но женщина не может в полной мере реализовать свой потенциал. От этого появляется неуверенность. Поэтому женщина желает устроить ребенка в детский сад или нанимает няню. А делает она это для того, чтобы поскорее выйти на работу.
Если женщина умеет позаботиться о себе, она приобретает больше уверенности. Она уже может надеяться на себя, а не рассчитывать только на супруга. Женщина осваивает какую-то профессию, получает навыки, которые помогают ей зарабатывать деньги.
Немного о деньгах и отношениях
Любой финансовый вопрос подлежит обсуждению со стороны супругов. Но на практике сделать это совсем не просто. История свидетельствует о том, что очень часто ссоры и обиды возникают именно из-за денег. Что делать, мир все более наполняется материальностью. Семейные траты надо считать, и от этого никуда не денешься.
Как правило, причиной финансовых споров является ограниченный бюджет. У обеспеченных людей подобная ситуация возникает гораздо реже. Любой вопрос о финансах непременно затронет тему доверия. Все чаще приходится задумываться о рациональном использовании бюджета. Может возникать даже страх перед партнером за какую-то потраченную сумму.
Разумеется, в этом вопросе необходим компромиссный подход. Финансовая тема требует деликатного подхода. Только так удастся сохранить всю теплоту отношений. Любую цель, в большинстве своем, можно реализовать только с помощью совместного бюджета. Любой отдельный заработок не способствует развитию семейных отношений.
Чего можно достигнуть совместным заработком?
В формировании семейного бюджета принимают участие супруги. Семья пытается сформировать какие-то накопления. Они необходимы для следующих целей:
- Создается финансовая подушка, что называется, «на черный день». Можно серьезно заболеть либо потерять работу. По умолчанию накопленная сумма должна равняться расходам за 6 месяцев. Финансовая подушка позволит продолжать жить в обычном режиме и при этом искать новую работу.
- Что-то планируют приобрести (автомобиль, получение образования). Мало просто откладывать деньги. Необходимо еще и правильно распоряжаться ими. При наличии финансовой подушки безопасности нет необходимости оформлять кредиты и влазить в долги.
Вывод
В современной семье должны работать оба супруга. Такое правило вносит в отношения сама жизнь. Ситуация, при которой работают, как муж, так и жена, имеет определенные преимущества. Психологически каждый член семьи почувствует уважение. Будет исключена возможность манипулирования. К тому же можно приобрести какую-то крупную покупку.