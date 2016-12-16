Положена ли компенсация по вкладам моих родителей и какова сумма старого вклада на данный год?

16.12.16

Вопрос:



Просматривал сайт и обратил внимание на ваши ответы. Решил написать, может вы сможете подсказать. У моих родителей был вклад с компенсацией за 95 год общая сумма 18517 р . Вклад был открыт в 94 году. Какая сумма может быть на данный год с расчетами компенсаций если они есть ?

Другой счет был открыт 01,1996 г на 10 000 р по этому счету есть компенсация или какие-то действия?

По всем вкладам ни каких операций нет по настоящее время.



Ответ:



Компенсационных выплат по вкладам, оформленным в 1994 и 1996 годах не положена. По вашему описанию ситуации возникают некоторые вопросы и сомнения. Ситуация может быть следующей:



1. Не знаю, что за компенсация могла быть зачислена в 1995 году на оформленный в 1994 году вклад ваших родителей, но первая предварительная компенсация по старым вкладам начала выплачиваться Государством с 10 июня 1996 года в размере 1000 руб. по Указу Президента Российской Федерации от 16.05.1996 №733, причём только по вкладам, оформленным до 20 июля 1991 года. Ваш вклад оформлен позже, поэтому скорее всего это просто причисление к вкладу процентов за 1994 год (моё предположение позже было подтверждено дополнительным письмом корреспондента).



2. В соответствии с Федеральным законом от 10.05.1995 г. № 73-ФЗ "О восстановлении и защите сбережений граждан Российской Федерации" компенсации выплачиваются только по вкладам, которые числились на счетах вкладчиков Сбербанка по состоянию на 20 июня 1991 года. Вы же указываете, что старые вклады были открыты в 1994 и 1996 годах, т.е позже этой даты, но одновременно говорите о полученной компенсации. Если даты открытия вклада вы указали верно, то такие вклады не участвуют в компенсационных выплатах. Тогда вопрос, откуда вами взяты даты оформления вкладов? Если из сберкнижки, то надо учитывать и такой момент, что при полном использовании всех страниц первой сберкнижки остаток по вкладу может быть перенесён в новую книжку и первая запись в ней - это дата переноса вклада а не дата его открытия. Если же в сберкнижках было только по одной приходной записи на приём вклада, тогда да, даты вами указаны верно.



3. Итак, всё упирается в даты, которые приведены вами? Для расчёта компенсационных выплат сумма должна быть взята на 20 июля 1991 года или ранние даты (если движения по счёту до 20 числа не было).



Если же вклады были оформлены после 1991 года, а именно в 1995 и 1996 годах, то тогда, к сожалению, сумма по вкладу будет мизерная и вот почему. В 1998 году производился перерасчет всех вкладов населения, который был связан с деноминацией рубля (по Указу Президента РФ от 4 августа 1997 г. N 822 "Об изменении нарицательной стоимости российских денежных знаков и масштаба цен"). Перерасчёт производился из расчёта - 1 новый рубль равнялся 1000 старых рублей.

После проведённой деноминации на счетах ваших родителей должно было остаться:



1. 18517 руб. / 1000 = 18руб. 52 коп. + возможные проценты за последующие годы.



2. 10000 руб. / 1000 = 10 руб. 00 коп. + возможные проценты



Записи в сберкнижку изменений остатков вкладов, связанных с деноминацией, работниками Сбербанка осуществлялся по мере посещения клиентами банка.



Теперь о возможных процентах. Они тоже будут мизерные. Кроме того, проценты банк начисляет только до даты окончания вложения по договору (с учётом возможных пролонгаций), а далее — начисление процентов осуществляется уже по ставке «До востребования» - 0,01% годовых, что от мизерной суммы вклада может равняться 0.

18,52 * 0,01 / 100 = 0,001852 ~ 0

10.00 * 0.01 / 100 = 0,001 ~ 0



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