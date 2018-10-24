Правила безопасности при использовании банковской карты - рекомендации Кредит Урал Банка





Никогда и нигде не записывайте ваш секретный Pin-код - запомните его. Не используйте в качестве Pin-кода информацию, которую можно отождествить с вами, например, даты рождения ваших родственников и пр.



Никогда и никому не сообщайте Ваш Pin-Код. Никто не имеет право спрашивать Ваш секретный код: ни банковские служащие, ни полиция, ни продавец товаров или услуг.



Ни в коем случае не упускайте Вашу карточку из вида при совершении покупки или оплаты услуги.



Всегда проверяйте торговые чеки и квитанции, перед тем, как подписывать их. Особенно тщательно проверяйте сумму, дату совершения покупки и номер карточки. Никогда не выбрасывайте чеки, полученные при оплате товаров или услуг с помощью пластиковых карт, и храните их в течение минимум полугода.



Заберите карточку сразу же после того, как произвели покупку или оплатили услуги.



Всегда проверяйте выписки по счету, особенно после зарубежной поездки. Сравните суммы покупок, совершенных по Вашей карточке с торговыми чеками и квитанциями. Так вы можете легко выявить операции, совершенные не Вами. В случае если вы считаете, что не совершали какой-либо из покупок, указанных в выписке, незамедлительно сообщите об этом в банк!



Будьте бдительны, когда предоставляете номер Вашей карты по телефону. Запросите у компании заказ в письменном виде.



Никогда и никому не предоставляете номер Вашей карточки до тех пор, пока не решили сделать покупку.



Не предоставляйте никакую информацию персонального характера, отличную от Вашего идентификационного документа, который может быть запрошен, когда пользуетесь своей карточкой.



Если ваша карточка осталась в банкомате, не доверяйте лицам, предлагающим Вам помощь, даже если это человек из службы безопасности банка. Мошенники могут узнать Ваш секретный код несколькими способами (подглядев со спины либо спросив напрямую), а затем извлечь карту и снять наличные.



Старайтесь совершать покупки по картам Visa Gold (MasterCard Gold) только в тех местах, где это необходимо из соображений престижа. В остальных случаях рекомендуется воспользоваться картами Visa Electron (Maestro) или Visa Classic (MasterCard Standard). Порядок предъявления карт к оплате следующий: сначала предлагаете карты Visa Electron (Maestro), если же торговец технически не может принять к оплате данные карты, только тогда можно предъявить к оплате карты Visa Classic или MasterCard Standard и, в последнюю очередь, предъявляет карты Visa (MasterCard) Gold. Следует отметить, что в некоторых случаях предъявление престижной карты класса Gold требуется для получения более широкого перечня услуг: так, по карте Gold вы можете получить на прокат автомобиль более престижной марки, чем вы бы получили по карте Classic.



Не пользуйтесь карточками в казино, тотализаторах, зарубежных туристических агентствах, в подозрительных барах - в данной ситуации лучше расплатиться наличными деньгами. Следует отметить, что платежи в сети Интернет являются одними из наиболее рисковых, поэтому не рекомендуется пользоваться карточкой Classic (Standard) и особенно Gold для покупок в сети Интернет. Перед тем, как совершить покупку в сети Интернет, убедитесь в том, что на карточном счёте не находится слишком большая сумма.



Никогда не сообщайте номер Вашей карты, совершая заказ по телефону или в сети Интернет, если только вы не имеете дело с компанией, имеющей хорошую репутацию, или если вы сами не инициировали звонок. Для работы в сети Интернет банк предлагает пользоваться специальной картой Visa Internet.



Помните, что если члены вашей семьи (жена, ребёнок, родители) пользуются Вашей банковской картой, с Вашего или без Вашего согласия, вы несёте полную ответственность по всем операциям, произведённым по ней.

Как избежать мошеннических действий с вашей банковской картой? Здесь требуется бдительность и осторожность держателя при проведении платежей с помощью банковской карты.Кредит Урал Банк советует держателям карт быть особенно внимательными при поступлении подозрительных звонков на мобильный телефон , когда абонент представляется сотрудником какого-либо государственного учреждения (например, Пенсионного фонда) и под предлогом проверки персональных и иных данных для начисления каких-либо денежных средств пытается получить информацию. В данной ситуации стоит предложить абоненту перезвонить через несколько минут, а самому сразу же обратиться за консультацией в круглосуточный Контакт-центр своего Банка по телефону, который указан на карте.Во избежание мошеннических действий с вашей банковской картой Кредит Урал Банк советует придерживаться следующих рекомендаций:Стоит отметить, что изложенные выше рекомендации Кредит Урал Банка по работе с банковской картой можно брать на вооружение держателям банковских карт любых банков России.