Правила безопасности при использовании банковской карты - рекомендации Кредит Урал Банка

Как избежать мошеннических действий с вашей банковской картой? Здесь требуется бдительность и осторожность держателя при проведении платежей с помощью банковской карты.
Кредит Урал Банк советует держателям карт быть особенно внимательными при поступлении подозрительных звонков на мобильный телефон , когда абонент представляется сотрудником какого-либо государственного учреждения (например, Пенсионного фонда) и под предлогом проверки персональных и иных данных для начисления каких-либо денежных средств пытается получить информацию. В данной ситуации стоит предложить абоненту перезвонить через несколько минут, а самому сразу же обратиться за консультацией в круглосуточный Контакт-центр своего Банка по телефону, который указан на карте.
Во избежание мошеннических действий с вашей банковской картой Кредит Урал Банк советует придерживаться следующих рекомендаций:
- Никогда и нигде не записывайте ваш секретный Pin-код - запомните его. Не используйте в качестве Pin-кода информацию, которую можно отождествить с вами, например, даты рождения ваших родственников и пр.
- Никогда и никому не сообщайте Ваш Pin-Код. Никто не имеет право спрашивать Ваш секретный код: ни банковские служащие, ни полиция, ни продавец товаров или услуг.
- Ни в коем случае не упускайте Вашу карточку из вида при совершении покупки или оплаты услуги.
- Всегда проверяйте торговые чеки и квитанции, перед тем, как подписывать их. Особенно тщательно проверяйте сумму, дату совершения покупки и номер карточки. Никогда не выбрасывайте чеки, полученные при оплате товаров или услуг с помощью пластиковых карт, и храните их в течение минимум полугода.
- Заберите карточку сразу же после того, как произвели покупку или оплатили услуги.
- Всегда проверяйте выписки по счету, особенно после зарубежной поездки. Сравните суммы покупок, совершенных по Вашей карточке с торговыми чеками и квитанциями. Так вы можете легко выявить операции, совершенные не Вами. В случае если вы считаете, что не совершали какой-либо из покупок, указанных в выписке, незамедлительно сообщите об этом в банк!
- Будьте бдительны, когда предоставляете номер Вашей карты по телефону. Запросите у компании заказ в письменном виде.
- Никогда и никому не предоставляете номер Вашей карточки до тех пор, пока не решили сделать покупку.
- Не предоставляйте никакую информацию персонального характера, отличную от Вашего идентификационного документа, который может быть запрошен, когда пользуетесь своей карточкой.
Если ваша карточка осталась в банкомате, не доверяйте лицам, предлагающим Вам помощь, даже если это человек из службы безопасности банка. Мошенники могут узнать Ваш секретный код несколькими способами (подглядев со спины либо спросив напрямую), а затем извлечь карту и снять наличные.
- Старайтесь совершать покупки по картам Visa Gold (MasterCard Gold) только в тех местах, где это необходимо из соображений престижа. В остальных случаях рекомендуется воспользоваться картами Visa Electron (Maestro) или Visa Classic (MasterCard Standard). Порядок предъявления карт к оплате следующий: сначала предлагаете карты Visa Electron (Maestro), если же торговец технически не может принять к оплате данные карты, только тогда можно предъявить к оплате карты Visa Classic или MasterCard Standard и, в последнюю очередь, предъявляет карты Visa (MasterCard) Gold. Следует отметить, что в некоторых случаях предъявление престижной карты класса Gold требуется для получения более широкого перечня услуг: так, по карте Gold вы можете получить на прокат автомобиль более престижной марки, чем вы бы получили по карте Classic.
- Не пользуйтесь карточками в казино, тотализаторах, зарубежных туристических агентствах, в подозрительных барах - в данной ситуации лучше расплатиться наличными деньгами. Следует отметить, что платежи в сети Интернет являются одними из наиболее рисковых, поэтому не рекомендуется пользоваться карточкой Classic (Standard) и особенно Gold для покупок в сети Интернет. Перед тем, как совершить покупку в сети Интернет, убедитесь в том, что на карточном счёте не находится слишком большая сумма.
- Никогда не сообщайте номер Вашей карты, совершая заказ по телефону или в сети Интернет, если только вы не имеете дело с компанией, имеющей хорошую репутацию, или если вы сами не инициировали звонок. Для работы в сети Интернет банк предлагает пользоваться специальной картой Visa Internet.
Помните, что если члены вашей семьи (жена, ребёнок, родители) пользуются Вашей банковской картой, с Вашего или без Вашего согласия, вы несёте полную ответственность по всем операциям, произведённым по ней.
Стоит отметить, что изложенные выше рекомендации Кредит Урал Банка по работе с банковской картой можно брать на вооружение держателям банковских карт любых банков России.